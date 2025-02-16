Я стал прагматичен и верю только в реальные шаги, – Зеленский о доверии к Трампу

Владимир Зеленский заявил, что доверяет Дональду Трампу, однако ждет реальных шагов, которые смогут остановить войну. Он также высказал предположение, что, вероятно, Белый дом сейчас не имеет реального мирного плана.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью NBC News.

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Зеленский о доверии к Трампу

Журналистка поинтересовалась у Зеленского, действительно ли он считает, что Трамп так ценит и поддерживает Украину, как об этом говорит. На это президент Украины ответил, что за время войны стал более прагматичным и теперь верит только в реальные шаги.

Я стал более прагматичным и менее чувствительным к таким вещам. Сейчас я доверяю только реальным шагам,

– заявил Зеленский.

Он также добавил, что доверяет Трампу, потому что "он президент США и потому, что граждане США проголосовали за него". Зеленский отметил, что уважает этот выбор, и будет продолжать работать с Трампом с тем доверием, которое уже имеет к США.

В то же время украинский лидер отметил, что хочет реальной продуктивной встречи не только с разговорами, но и реальными шагами, чтобы Украина "услышала реальный план и продемонстрировала его союзникам, чтобы остановить эту войну".

Я думаю, что нам это нужно срочно и с конкретными шагами,

– подчеркнул президент Украины.

В то же время Зеленский поделился, что, по его мнению, по состоянию на сейчас Белый дом не имеет конкретного плана, как остановить войну в Украине, однако команды продолжают над этим работать.

К слову, во время общения с журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский также заявлял, что, по его мнению, сейчас США не имеют реального плана по окончанию войны с Россией.