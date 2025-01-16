"Важно иметь хорошее общение": Ермак рассказал, какие отношения между Зеленским и Трампом

Дональд Трамп и Владимир Зеленский имели две встречи – в США и Франции. На них политики имели дружеское, доброе и теплое общение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление руководителя Офиса Президента Андрея Ермака в эфире телемарафона.

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Какие отношения между Трампом и Зеленским

Ермак отметил, что во время прошлой каденции Трампа Украина не имела тесных контактов с администрацией Белого дома. В то же время сейчас между Владимиром Зеленским и новоизбранным президентом США теплые и дружеские отношения.

Между ним (Дональдом Трампом – 24 Канал) и нашим президентом есть очень хорошие и теплые отношения,

– подчеркнул Ермак.

Руководитель ОП добавил, что присутствовал на встрече между Зеленским и Трампом, которая состоялась накануне выборов, а также был вместе с президентом во время визита во Францию, когда также состоялась встреча украинского президента с республиканцем. По словам Ермака, на этих встречах между Зеленским и Трампом были хорошие личные отношения. По словам Ермака, хорошие отношения с Трампом являются важными для будущего.

Кроме того, он добавил, что Украина знает и многих членов будущей команды Трампа. По его словам, будущие чиновники осознают, кто является агрессором в этой войне, кто на кого напал и за что воюет Украина. Ермак добавил, что абсолютно все имеют позицию, что война должна закончиться справедливым миром.

Руководитель ОП утверждает, что Трамп – сильный лидер, для которого важно, чтобы США оставались лидерами свободного мира. Поэтому

Я не верю в любые сценарии, когда Трамп пойдет на какие-то шаги, которые сделали бы Америку не сильной. Я не верю, что Америка может быть сильной, когда Украина не будет сильной, и когда Украина не получит справедливого мира. Я точно знаю, что президент Трамп хочет закончить эту войну. Для него это важно,

– заявил Ермак.

В итоге Ермак добавил, что сразу после инаугурации Трампа Украина готова начать официальные консультации. И более того, руководитель ОП ожидает, что встреча между Зеленским и новым президентом США может состояться в ближайшее время.