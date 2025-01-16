Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву керівника Офісу Президента Андрія Єрмака в ефірі телемарафону.

До теми Сподіваюся, Трамп примусить Путіна до миру і запропонує реальні гарантії безпеки, – Зеленський

Які відносини між Трампом і Зеленським

Єрмак наголосив, що під час минулої каденції Трампа Україна не мала тісних контактів з адміністрацією Білого дому. Водночас нині між Володимиром Зеленським і новообраним президентом США теплі й дружні відносини.

Між ним (Дональдом Трампом – 24 Канал) і нашим президентом є дуже добрі й теплі відносини,

– наголосив Єрмак.

Керівник ОП додав, що був присутній на зустрічі між Зеленським і Трампом, яка відбулася напередодні виборів, а також був разом з президентом під час візиту до Франції, коли також відбулася зустріч українського президента з республіканцем. За словами Єрмака, на цих зустрічах між Зеленським і Трампом були гарні особисті відносини. За словами Єрмака, гарні відносини з Трампом є важливими для майбутнього.

Крім того, він додав, що Україна знає і багатьох членів майбутньої команди Трампа. За його словами, майбутні посадовці усвідомлюють, хто є агресором у цій війні, хто на кого напав та за що воює Україна. Єрмак додав, що абсолютно всі мають позицію, що війна має закінчитися справедливим миром.

Керівник ОП стверджує, що Трамп – сильний лідер, для якого важливо, щоб США залишалися лідерами вільного світу. Тому

Я не вірю в будь-які сценарії, коли Трамп піде на якісь кроки, які зробили б Америку не сильною. Я не вірю, що Америка може бути сильною, коли Україна не буде сильною, і коли Україна не отримає справедливого миру. Я точно знаю, що президент Трамп хоче закінчити цю війну. Для нього це важливо,

– заявив Єрмак.

У підсумку Єрмак додав, що відразу після інавгурації Трампа Україна готова почати офіційні консультації. Й ба більше, керівник ОП очікує, що зустріч між Зеленським і новим президентом США може відбутися найближчим часом.