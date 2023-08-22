Впервые с начала вторжения России: Зеленский встретился с президентом Сербии Вучичем
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский 22 августа находится с официальным визитом в столице Греции – Афинах, где встретится с лидерами стран Балканского полуострова. Глава государства уже встретился с президентом Сербии Александром Вучичем.
Эта встреча стала первой со времени полномасштабного вторжения России в наше государство 24 февраля 2022 года. Главной темой разговора политиков было обсуждение отношений между Сербией и Украиной.
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Зеленский и Вучич встретились лично
Президент Украины отметил, что разговор с главой Сербии был "открытым, честным и продуктивным". В частности, главы государств обсудили насущную ситуацию, сложившуюся между нашими странами.
Хороший разговор. Об уважении к Уставу ООН и нерушимости границ. О будущем наших народов в общем европейском доме,
– сказал Зеленский.
Украинский глава также сказал, что обсудил с Вучичем развитие отношений между нашими государствами. Он заверил, что это общий интерес для обеих сторон.
Зеленский прибыл в Афины
- Владимир Зеленский прибыл в греческую столицу Афины вечером 21 августа. До этого он находился с официальным визитом в Дании, где встречался с лидерами страны.
- В Греции Зеленский встретился с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Впоследствии стало известно, что греческая сторона согласилась тренировать наших пилотов на самолетах F-16, а также присоединиться к авиационной коалиции.
- Также на совместной пресс-конференции с главой правительства Греции Зеленский сказал, что рассчитывает на поддержку страны в средствах противовоздушной обороны. Эти комплексы нужны Украине для защиты от ракет русской армии.
- Зеленский также сообщил, что Греция присоединилась к декларации "Большой Семерки" об обеспечении гарантий безопасности для нашего государства. Украинский глава подчеркнул, что будет продолжать дальнейшую работу с Грецией по этому вопросу в двустороннем формате.
- Также 21 августа президент Украины встретился с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым. Политики обсудили дальнейшее сотрудничество, черноморскую безопасность и защиту альтернативных "зерновых коридоров".