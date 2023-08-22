Впервые с начала вторжения России: Зеленский встретился с президентом Сербии Вучичем

Владимир Зеленский 22 августа находится с официальным визитом в столице Греции – Афинах, где встретится с лидерами стран Балканского полуострова. Глава государства уже встретился с президентом Сербии Александром Вучичем.

Эта встреча стала первой со времени полномасштабного вторжения России в наше государство 24 февраля 2022 года. Главной темой разговора политиков было обсуждение отношений между Сербией и Украиной.

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Зеленский и Вучич встретились лично

Президент Украины отметил, что разговор с главой Сербии был "открытым, честным и продуктивным". В частности, главы государств обсудили насущную ситуацию, сложившуюся между нашими странами.

Хороший разговор. Об уважении к Уставу ООН и нерушимости границ. О будущем наших народов в общем европейском доме,

– сказал Зеленский.

Украинский глава также сказал, что обсудил с Вучичем развитие отношений между нашими государствами. Он заверил, что это общий интерес для обеих сторон.

Зеленский прибыл в Афины