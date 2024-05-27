Зеленский побывал на аудиенции у короля Испании
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский в понедельник, 27 мая, прибыл в Испанию. Во время официального визита гарант Украины имел аудиенцию у короля Испании Фелипе VI.
Об этом украинский президент рассказал в своем телеграмм-канале. О чем говорил Зеленский с королем Испании, читайте далее в материале.
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Аудиенция у Его Величества Короля Фелипе VI
Глава государства на аудиенции поблагодарил за усилия Испании в сфере гуманитарной помощи Украине и поддержки украинских граждан, которых она приютила.
Я благодарен Испании и всем вам за то, что ваши сердца не потемнели. Вы помогаете, вы укрепляете нашу украинскую силу, которая держит фронт против российской агрессии. И своим неравнодушием вы спасаете тысячи жизней,
– сказал Зеленский, обращаясь к присутствующим на аудиенции у Короля Испании.
Гарант также выразил надежду на открытие в Украине офиса Института Сервантеса, где Король Испании является почетным председателем Комитета патронов.
"Испания помогает, укрепляет нашу украинскую силу, которая держит фронт против российской агрессии. Это неравнодушие спасает тысячи жизней", – резюмировал Зеленский.
Кроме этого, президент Украины пригласил Его Величество Фелипе VI и Ее Величество Королеву Летицию посетить Украину в удобное для них время.
Также известно, что после Владимир Зеленский встретился с председателями Конгресса депутатов и Сената Генеральных кортесов Испании Франсиной Арменголь и Педро Ролланом, а также с председателями фракций испанского парламента.
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Испания подписала с Украиной соглашение по безопасности: что известно
- Во время встречи в Мадриде Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Испания стала десятым государством, которое подписало такое двустороннее соглашение с Украиной.
- В этом году Испания предоставит Украине 1 миллиард евро военной помощи. Также речь идет о дополнительных 5 миллиардах евро на период 2024 – 2027 годов через Фонд помощи Украине в рамках Европейского фонда мира.
- Гуманитарная помощь, экономическое восстановление и восстановление, поддержка украинских реформ на пути к членству в ЕС и НАТО и нашей Формулы мира, усиление санкций против России – все эти сферы сотрудничества изложены в соглашении.