Зеленский на совещании с чиновниками обсудил проблемы с топливом, ВНО и возвращение украинцев
Источник:Офис Президента
Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочее совещание с членами Кабинета Министров. Встреча касалась актуальных вопросов деятельности исполнительной власти.
Зеленский провел совещание с чиновниками
Также во встрече приняли участие заместители руководителя Офиса Главы государства. Во время совещания они обсудили проблемы с топливом, ВНО и возвращением украинцев.
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Среди наиболее актуальных вопросов, которые обсуждались:
- ситуация с поставкой горючего в Украину
- контроль цен и наличие топлива на АЗС на фоне роста потребления
- оживление экономики и подготовка аграриев к кампании по сбору урожая
- проведение внешнего независимого оценивания и вступительной кампании
- организация работы власти по временно оккупированным территориям Украины
- перспективы и предложения по организации учебного процесса в стране с 1 сентября
Кроме того, Зеленского проинформировали о том, что сделано и что планируется сделать по учету разрушенного имущества с целью привлечения средств доноров и конфискованных активов России. Также президента Украины известили о замороженных средствах страны-агрессорки во всем мире.
Владимир Зеленский на совещании с чиновниками / Фото Офиса Президента
Впрочем, больше всего было уделено внимание подготовке программы возвращения в Украину временно перемещенных граждан, в частности, созданию для них рабочих мест.
Но самое главное – это наши люди. Готовим программу возвращения в Украину временно перемещенных граждан, создаем для них рабочие места,
– подчеркнул Зеленский.
Так, было отмечено, что государство должно безотлагательно возвращать своих граждан домой. Украина будет это делать!
Зеленский присоединится к ближайшему заседанию Евросовета
30 – 31 мая пройдет специальное заседание Европейского совета. На нем будет рассмотрена ситуация в Украине. Неудивительно, что на саммите лидеров ЕС выступит по видеосвязи с обращением и Президент Украины Владимир Зеленский .
Зеленский поговорил с Мишелем, Трюдо и Драги
24 мая Владимир Зеленский побеседовал с двумя иностранными лидерами – премьер-министром Канады и председателем Европейского совета.
- Разговор президента Украины с Шарлем Мишелем касался ужесточения санкций против России за вторжение в Украину.
- Главной темой разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо была оборонная поддержка Вооруженных Сил Украины. Так, оба политических лидера говорили о дальнейшем взаимодействии и предоставлении Украине необходимого объема помощи.
- Во время разговора с премьером Италии Марио Драги украинский президент поднял вопрос поставки топлива и обсудил пути предотвращения продовольственного кризиса. Также призвал к совместному разблокированию украинских портов.
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