Интервью Зеленского телеканалу Fox News: главные заявления президента

Владимир Зеленский 1 марта ночью дает интервью американскому телеканалу Fox News. Этот разговор происходит после того, как президент Украины имел визит в Белый дом к Дональду Трампу.

Что рассказал Зеленский о встрече с Трампом, какие заявления сделал о войне, переговоры, мир, а также действия США и России – читайте в материале 24 Канала.

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Какие заявления сделал Зеленский в интервью Fox News