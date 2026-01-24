Зеленский вывел из состава Ставки Малюка, зато появились два новых человека
- Владимир Зеленский вывел из состава Ставки экс-руководителя СБУ Малюка.
- В состав Ставки утвердили двух новых министров.
Владимир Зеленский несколько изменил состав Ставки верховного главнокомандующего. Так, из перечня его участников исчезло имя бывшего главы СБУ Василия Малюка.
В то же время в перечне появились два новых человека. Соответствующий указ появился на официальном сайте Офиса президента.
Что известно об изменении состава Ставки?
В указе президента говорится об утверждении в состав министра обороны Украины Михаила Федорова. Напомним, главой Минобороны его назначили 14 января, а до этого Федоров занимался цифровой трансформацией.
Также в Ставку ввели первого вице-премьер-министра – главу министерства энергетики Украины Дениса Шмыгаля.
Зато Владимир Зеленский вывел из состава Ставки экс-руководителя СБУ Василия Малюка. Кстати, решение об увольнении Малюка с должности в Верховной Раде приняли только со второй попытки. В то же время он не покидает систему и в дальнейшем будет находиться в ее рядах, продолжая непосредственно заниматься ликвидацией угроз со стороны врага.
Какие последние назначения Зеленского?
Президент Украины 20 января ввел в свою команду Александра Кубракова на должность советника по вопросам инфраструктуры и сотрудничества с территориальными общинами. До 2024 года Кубраков занимал кресло вице-премьер-министра Украины, отвечая именно за инфраструктурный блок.
Также недавно Зеленский недавно Зеленский назначил Павла Елизарова на должность заместителя командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. В новой роли он будет отвечать за развитие и функционирование системы малой противовоздушной обороны. В состав этой системы войдут мобильные огневые подразделения, а также дроны-перехватчики.