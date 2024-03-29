После увольнения Данилова: Зеленский изменил состав Ставки
Источник:Офис Президента
Президент Украины вывел из состава Ставки и Совета нацбезопасности и обороны бывшего секретаря Алексея Данилова. В то же время он утвердил в персональном составе новых должностных лиц.
Кроме того, Владимир Зеленский 29 марта сообщил, что бывший секретарь СНБО Алексей Данилов продолжит работу на дипломатическом направлении. Президент согласовал его кандидатуру как нового посла Украины в Молдове.
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Зеленский изменил состав Ставки
Сегодня, 29 марта, Владимир Зеленский изменил состав Ставки Главнокомандующего. Об этом свидетельствует соответствующий указ №201/2024 на сайте президента.
Так, он постановил ввести в персональный состав Ставки новоназначенного секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Утвердить в персональном составе Ставки Верховного Главнокомандующего Координатором Ставки Верховного Главнокомандующего Литвиненко Александра Валерьевича – Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины,
– говорится в указе.
В частности, в персональный состав Ставки утвердили новоизбранного председателя Службы внешней разведки Украины. Речь идет об Олеге Иващенко. В то же время указано вывести из состава Ставки Алексея Данилова.
Зеленский уволил двух заместителей председателя ОП
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