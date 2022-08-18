Зеленский встретился с Эрдоганом во Львове: все, что известно

Президент Владимир Зеленский 18 августа встретился с лидером Турции Реджепом Эрдоганом. Политики обсудили и стратегическое партнёрство, и войну, а также экспорт зерна.

Это первый визит президента Турции в Украину с начала полномасштабной войны, которую россия начала против нашего государства. Встреча прошла во Львове.

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Переговоры Зеленского и Эрдогана

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган общались ориентировочно 2 часа. Президент пояснил, о чем удалось договориться с президентом Турции.

Владимир Зеленский отметил, что визит президента Турции в Украину – "весомый месседж поддержки со стороны столь мощной страны". Президенты говорили о:

вопросах оборонного сотрудничества и перспективах этого направления;

экспорте украинского зерна;

войне россии против Украины;

ядерном терроризме оккупантов;

военных преступлениях россиях и оборонном сотрудничестве.

Зеленский уделил внимание ситуации на захваченной россией Запорожской АЭС и краже урожая на временно оккупированных территориях. Ведь россияне уже украли около 0,5 миллионов тонн зерновых культур.

Во время встречи во Львове обсудили с Реджепом Таипом Эрдоганом возможность усовершенствования зерновой инициативы, ситуацию вокруг Запорожской АЭС и ядерный шантаж со стороны оккупантов, масштабное воровство россией зерна на временно оккупированной территории Украины. Также коснулись вопросов оборонного взаимодействия,

– рассказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что надеется, что Реджеп Эрдоган примет участие во втором саммите Крымской платформы.

Турция присоединится к восстановлению Украины

Украина и Турция подписали меморандум по участию Турции в восстановлении Украины. В частности, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турции Мехмет Муш подписали меморандум о взаимопонимании по восстановлению инфраструктуры.

Турция – наш стратегический союзник, и война только подчеркнула это. Мы благодарны турецким партнерам за намерения в сотрудничестве по восстановлению разрушенной россией инфраструктуры,

– сказал Александр Кубраков.

Украинский министр добавил, что в ближайшее время создадут совместную рабочую группу по вопросам восстановления, в рамках которой будут:

прорабатывать механизмы привлечения турецких инвестиций;

развивать конкретные проекты по сотрудничеству.

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Первый военный визит, – Стефанчук объяснил важность приезда Эрдогана во Львов

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что первый военный визит Реджепа Эрдогана в Украину – это знаковая встреча, учитывая ту роль, которую играет Турция в договоренностях по экспорту зерна и другим вопросам.

Спикер Верховной Рады объяснил:

во-первых, это очень высокий уровень переговоров;

во-вторых, мы видим однозначную поддержку Украины во всех начинаниях, и Турция об этом постоянно заявляла;

переговоры с Антониу Гутерришем – это привлечение ООН, призванной обеспечить мир в мире.

Во Львове прошла трехсторонняя встреча с Зеленским, Эрдоганом и Гутерришем

Планируемая трехсторонняя встреча началась ориентировочно в 17:20 и длилась до 18 часов 18 августа, то есть ориентировочно 40 минут.

Турецкое издание TGRT HABER сообщило, что после встречи Зеленского с Эрдоганом к переговорам присоединился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Предварительно политики планировали обсудить и возможность завершения войны дипломатическим путем.

По состоянию на 19:14 стороны еще не сообщали, о чем говорилось на трехсторонней встрече.

У Зеленского рассказали о результатах встречи с Гутерришем

В Офисе Президента объяснили, что президент Украины Владимир Зеленский и генсек ООН Антониу Гутерриш обсудили:

возможные направления развития зерновой инициативы: усовершенствование и повышение уровня безопасности реализации экспорта зерна, а также глобальную потребность увеличения количества судов, безопасно экспортирующих украинское продовольствие;

усовершенствование и повышение уровня безопасности реализации экспорта зерна, а также глобальную потребность увеличения количества судов, безопасно экспортирующих украинское продовольствие; вопросы незаконной и принудительной депортации украинцев: Зеленский попросил Гутерриша лично содействовать получению представителями ООН постоянного беспрепятственного доступа к депортированным украинцам;

Зеленский попросил Гутерриша лично содействовать получению представителями ООН постоянного беспрепятственного доступа к депортированным украинцам; освобождение из плена наших военнослужащих и медиков: президент Украины акцентировал внимание на важности соблюдения Женевских конвенций, особенно россией в так называемых "фильтрационных лагерях".

Генеральный секретарь заверил, что ООН предоставит необходимую прямую помощь гражданам Украины для преодоления гуманитарных вызовов зимой.

Встреча Зеленского и Эрдогана: что известно

Реджеп Эрдоган приехал во Львов 18 августа по приглашению Владимира Зеленского. Самолет турецкого президента прибыл в польский Жешув, а затем делегация из Анкары автомобилями уехала во Львов.

Украинский лидер прибыл во Львов раньше 18 августа. Перед встречей с турецким коллегой он посетил раненых военных в госпитале и вместе с мэром города Андреем Садовым почтил память погибших Героев.

Кстати, генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл во Львов 17 августа. После встречи во Львове, он планирует посетить Одессу и побывать в украинском порту.

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