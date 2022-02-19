О российской агрессии в отношении Украины, пропаганде, которую распространяют боевики, провокациях и обострениях на оккупированном Донбассе, читайте в материале 24 канала.

Актуально Риск конфликта высок, но России еще не поздно отступить, – Столтенберг

Под обстрел на Донбассе попало Счастье

Источник: телеграм ГСЧС

Российские наемники 19 февраля обстреливают Счастье. Под удар боевиков попали контрольный пункт въезда – выезда и пожарно-спасательная часть.

Боевики открывали огонь из стрелкового оружия. Были повреждены ворота пожарно-спасательной части. Жертв и пострадавших нет. Между тем, журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что обстрел вели также по КПВВ. В частности, из минометов калибра 82 миллиметра враг атаковал грузовик ЗИЛ-131.

Смотрите видео обстрела Счастья / Видео Андрея Цаплиенко

Обратите внимание! Из-за интенсивных обстрелов наемников утром 19 февраля был поврежден Южный подъем Карловского водохранилища. Почти полсотни населенных пунктов остались без воды.

Больше об этом здесь Из-за обстрела оккупантов почти полсотни населенных пунктов остались без воды

На оккупированные территории прибыли "вагнеровцы"

Источник: Оперативно-тактическая группировка Восток

По данным украинской разведки, на оккупированные территории для осуществления провокаций прибыли бойцы ЧВК Вагнера. В Донецке они могут совершить серию терактов – в частности, речь идет о подрыве жилых домов.

Вежливо! Цель этих действий однозначна – обвинить Украину для дальнейшей эскалации.

Зеленский – на Мюнхенской конференции

Источник: 24 канал

Президент Украны 19 февраля принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Главным вопросом, который поднимает глава государства, являются угрозы у украинских границ.



Зеленский прибыл в Германию / Фото из инстаграма президента Украины

Украинский лидер в сети сообщил, что провел в Мюнхене встречу с британским премьер-министром.

Говорили о безопасности на фоне агрессивных действий России. Согласовали дальнейшие совместные шаги,

– сообщил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что Украина и Великобритания остаются едиными в стремлении деэскалации дипломатическим путем.

Смотрите видео со встречи:

Зеленский встретился и с Камалой Харрис

Также в Мюнхене Зеленский провел переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис. Политик заверила, что Вашингтон – абсолютно на стороне Украины. Санкции против России будут введены сразу, как российские военные вступят на украинскую землю.

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Россия не приняла участие в срочном заседании ТКГ

Источник: телеграм украинской делегации в ТКГ

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе сообщила, что Россия вновь проигнорировала внеочередное заседание. Его на 19 февраля созвали по инициативе координатора ОБСЕ в группе с целью срочного обсуждения ситуации по безопасности.

Считаем, что неучастие России свидетельствует о ее сознательном намерении продолжать нагнетание ситуации,

– подчеркнули в делегации Украины.

Таким образом, блокирование работы ТКГ государством-агрессором ставит под сомнение правдивость заявлений руководства России о приверженности выполнению минских договоренностей и отсутствии агрессивных намерений в отношении Украины.

Камала Харрис пригрозила государству-агрессору санкциями

Источник: 24 канал

Вице-президент США Камала Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнула, что Вашингтон не остановится исключительно на экономических санкциях, если Россия вторгнется в Украину. Харрис заверила, что речь идет и о значительной поддержке союзникам по НАТО и усилении коллективной обороны.

Я могу говорить сейчас абсолютно уверенно: если Россия будет нападать на Украину, то партнеры по НАТО, в частности США, будут применять значительные и беспрецедентные экономические санкции,

– заявила вице-президент США.

Харрис отметила, что США уже развернули 6 тысяч военных в Польше, Германии, Румынии и других странах. 8 500 бойцов перевели в режим повышенной боеготовности.

Накануне Путин уже принял решение о нападении на Украину, – Байден

А тем временем Путин наблюдал за запуском баллистических ракет

Источник: 24 канал

Президент России Владимир Путин ранее отказался от участия в конференции по безопасности в Мюнхене, поэтому 19 февраля он провел в компании самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко.

В России стартовали учения стратегических сил с пусками баллистических ракет. Конечно, в минобороны говорят, что мероприятие – плановое. По словам главы военного ведомства, отрабатывают и использование ядерного оружия.

Сегодня под вашим руководством проводятся учения сил стратегического сдерживания, на которых будут отработаны вопросы управления ядерным оружием и оружием повышенной потенциальной опасности в едином контуре управления во время проведения операции стратегических наступательных сил,

– заявил Шойгу.

В учениях принимают участие средства воздушно-космических сил, Южного военного округа, ракетные войска стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

Детально Путин дал старт учениям с баллистическими ракетами: отрабатывают и применение ядерного оружия

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!