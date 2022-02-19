О российской агрессии в отношении Украины, пропаганде, которую распространяют боевики, провокациях и обострениях на оккупированном Донбассе, читайте в материале 24 канала.
Актуально Риск конфликта высок, но России еще не поздно отступить, – Столтенберг
Под обстрел на Донбассе попало Счастье
Источник: телеграм ГСЧС
Российские наемники 19 февраля обстреливают Счастье. Под удар боевиков попали контрольный пункт въезда – выезда и пожарно-спасательная часть.
Боевики открывали огонь из стрелкового оружия. Были повреждены ворота пожарно-спасательной части. Жертв и пострадавших нет. Между тем, журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что обстрел вели также по КПВВ. В частности, из минометов калибра 82 миллиметра враг атаковал грузовик ЗИЛ-131.
Смотрите видео обстрела Счастья / Видео Андрея Цаплиенко
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На оккупированные территории прибыли "вагнеровцы"
Источник: Оперативно-тактическая группировка Восток
По данным украинской разведки, на оккупированные территории для осуществления провокаций прибыли бойцы ЧВК Вагнера. В Донецке они могут совершить серию терактов – в частности, речь идет о подрыве жилых домов.
Зеленский – на Мюнхенской конференции
Источник: 24 канал
Президент Украны 19 февраля принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Главным вопросом, который поднимает глава государства, являются угрозы у украинских границ.
Зеленский прибыл в Германию / Фото из инстаграма президента Украины
Украинский лидер в сети сообщил, что провел в Мюнхене встречу с британским премьер-министром.
Говорили о безопасности на фоне агрессивных действий России. Согласовали дальнейшие совместные шаги,
– сообщил президент Украины.
Зеленский подчеркнул, что Украина и Великобритания остаются едиными в стремлении деэскалации дипломатическим путем.
Смотрите видео со встречи:
Зеленский встретился и с Камалой Харрис
Также в Мюнхене Зеленский провел переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис. Политик заверила, что Вашингтон – абсолютно на стороне Украины. Санкции против России будут введены сразу, как российские военные вступят на украинскую землю.
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Россия не приняла участие в срочном заседании ТКГ
Источник: телеграм украинской делегации в ТКГ
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе сообщила, что Россия вновь проигнорировала внеочередное заседание. Его на 19 февраля созвали по инициативе координатора ОБСЕ в группе с целью срочного обсуждения ситуации по безопасности.
Считаем, что неучастие России свидетельствует о ее сознательном намерении продолжать нагнетание ситуации,
– подчеркнули в делегации Украины.
Таким образом, блокирование работы ТКГ государством-агрессором ставит под сомнение правдивость заявлений руководства России о приверженности выполнению минских договоренностей и отсутствии агрессивных намерений в отношении Украины.
Камала Харрис пригрозила государству-агрессору санкциями
Источник: 24 канал
Вице-президент США Камала Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнула, что Вашингтон не остановится исключительно на экономических санкциях, если Россия вторгнется в Украину. Харрис заверила, что речь идет и о значительной поддержке союзникам по НАТО и усилении коллективной обороны.
Я могу говорить сейчас абсолютно уверенно: если Россия будет нападать на Украину, то партнеры по НАТО, в частности США, будут применять значительные и беспрецедентные экономические санкции,
– заявила вице-президент США.
Харрис отметила, что США уже развернули 6 тысяч военных в Польше, Германии, Румынии и других странах. 8 500 бойцов перевели в режим повышенной боеготовности.
Накануне Путин уже принял решение о нападении на Украину, – Байден
А тем временем Путин наблюдал за запуском баллистических ракет
Источник: 24 канал
Президент России Владимир Путин ранее отказался от участия в конференции по безопасности в Мюнхене, поэтому 19 февраля он провел в компании самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко.
В России стартовали учения стратегических сил с пусками баллистических ракет. Конечно, в минобороны говорят, что мероприятие – плановое. По словам главы военного ведомства, отрабатывают и использование ядерного оружия.
Сегодня под вашим руководством проводятся учения сил стратегического сдерживания, на которых будут отработаны вопросы управления ядерным оружием и оружием повышенной потенциальной опасности в едином контуре управления во время проведения операции стратегических наступательных сил,
– заявил Шойгу.
В учениях принимают участие средства воздушно-космических сил, Южного военного округа, ракетные войска стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.
Детально Путин дал старт учениям с баллистическими ракетами: отрабатывают и применение ядерного оружия