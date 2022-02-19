Про російську агресію щодо України, пропаганду, яку поширюють бойовики та провокації і загострення на окупованому Донбасі, читайте у матеріалі 24 каналу.

Актуально Ризик конфлікту високий, але Росії ще не пізно відступити, – Столтенберг

Під обстріл на Донбасі потрапило Щастя

Джерело: телеграм ДСНС

Російські найманці 19 лютого обстрілюють Щастя. Під удар бойовиків потрапили контрольний пункт в'їзду-виїзду та пожежно-рятувальна частина.

Бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Були пошкоджені ворота пожежно-рятувальної частини. Жертв та постраждалих немає. Тим часом, журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що обстріл вели також по КПВВ. Зокрема, з мінометів калібру 82 міліметри ворог атакував вантажівку ЗІЛ-131.

Дивіться відео обстрілу Щастя / Відео Андрія Цаплієнка

Більше про це тут Через обстріл окупантів майже пів сотні населених пунктів залишились без води

На окуповані території прибули "вагнерівці"

Джерело: Оперативно-тактичне угруповання Схід

За даними української розвідки, на окуповані території задля здійснення провокацій прибули бійці ПВК Вагнера. У Донецьку вони можуть здійснити серію терактів – зокрема, мовиться про підрив житлових будинків.

Зеленський – на Мюнхенській конференції

Джерело: 24 канал

Президент України 19 лютого бере участь у Мюнхенській безпековій конференції. Головним питанням, яке підіймає глава держави, є загрози біля українських кордонів.

Зеленський на Мюнхенській конференціїЗеленський прибув до Німеччини / Фото з інстаграму президента України

Український лідер у мережі повідомив, що провів у Мюнхені зустріч з британським прем'єр-міністром.

Говорили про безпеку на тлі агресивних дій Росії. Узгодили подальші спільні кроки,
– повідомив президент України.

Зеленський наголосив, що Україна та Велика Британія залишаються єдиними у прагненні деескалації дипломатичним шляхом.

Дивіться відео з зустрічі:

Зеленський зустрівся і з Камалою Гарріс

Також у Мюнхені Зеленський провів перемовини з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс. Політикиня запевнила, що Вашингтон – абсолютно на боці України. Санкції проти Росії будуть введені одразу, як російські військові вступлять на українську землю.

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Росія не взяла участь у терміновому засіданні ТКГ

Джерело: телеграм української делегації у ТКГ

Українська делегація в Тристоронній контактній групі повідомила, що Росія знову проігнорувала позачергове засідання. Його на 19 лютого скликали з ініціативи координатора ОБСЄ в групі з метою термінового обговорення безпекової ситуації.

Вважаємо, що неучасть Росії свідчить про її свідомий намір продовжувати нагнітання ситуації,
– наголосили в делегації України.

Таким чином, блокування роботи ТКГ державою-агресоркою ставить під сумнів правдивість заяв керівництва Росії про відданість виконанню мінських домовленостей та відсутність агресивних намірів щодо України.

Камала Гарріс пригрозила державі-агресорці санкціями

Джерело: 24 канал

Віцепрезидентка США Камала Гарріс на Мюнхенській безпековій конференції наголосила, що Вашингтон не зупиниться виключно на економічних санкціях, якщо Росія вторгнеться в Україну. Гарріс запевнила, що мовиться і про значну підтримку союзникам по НАТО і посилення колективної оборони.

Я можу говорити зараз абсолютно впевнено: якщо Росія буде нападати на Україну, то партнери по НАТО, зокрема США, будуть застосовувати значні та безпрецедентні економічні санкції,
– заявила віцепрезидентка США.

Гарріс зауважила, що США вже розгорнули 6 тисяч військових у Польщі, Німеччині, Румунії та інших країнах. 8 500 бійців перевели у режим підвищеної боєготовності.

Напередодні Путін вже ухвалив рішення про напад на Україну, – Байден

А тим часом Путін спостерігав за запуском балістичних ракет

Джерело: 24 канал

Президент Росії Володимир Путін раніше відмовився від участі у безпековій конференції у Мюнхені, отож 19 лютого він провів в компанії самопроголошеного глави Білорусі Олександра Лукашенка.

У Росії стартували навчання стратегічних сил із пусками балістичних ракет. Звісно, у міноборони кажуть, що захід – плановий. За словами глави військового відомства, відпрацьовують і використання ядерної зброї.

Сьогодні під вашим керівництвом проводиться навчання сил стратегічного стримування, на якому будуть відпрацьовані питання управління ядерною зброєю та зброєю підвищеної потенційної небезпеки в єдиному контурі управління під час проведення операції стратегічних наступальних сил,
– заявив Шойгу.

У навчаннях беруть засоби повітряно-космічних сил, Південного військового округу, ракетні війська стратегічного призначення, Північного та Чорноморського флотів.

Детально Путін дав старт навчанням з балістичними ракетами: відпрацьовують і застосування ядерної зброї