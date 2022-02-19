Про російську агресію щодо України, пропаганду, яку поширюють бойовики та провокації і загострення на окупованому Донбасі, читайте у матеріалі 24 каналу.
Актуально Ризик конфлікту високий, але Росії ще не пізно відступити, – Столтенберг
Під обстріл на Донбасі потрапило Щастя
Джерело: телеграм ДСНС
Російські найманці 19 лютого обстрілюють Щастя. Під удар бойовиків потрапили контрольний пункт в'їзду-виїзду та пожежно-рятувальна частина.
Бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Були пошкоджені ворота пожежно-рятувальної частини. Жертв та постраждалих немає. Тим часом, журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що обстріл вели також по КПВВ. Зокрема, з мінометів калібру 82 міліметри ворог атакував вантажівку ЗІЛ-131.
Дивіться відео обстрілу Щастя / Відео Андрія Цаплієнка
Більше про це тут Через обстріл окупантів майже пів сотні населених пунктів залишились без води
На окуповані території прибули "вагнерівці"
Джерело: Оперативно-тактичне угруповання Схід
За даними української розвідки, на окуповані території задля здійснення провокацій прибули бійці ПВК Вагнера. У Донецьку вони можуть здійснити серію терактів – зокрема, мовиться про підрив житлових будинків.
Зеленський – на Мюнхенській конференції
Джерело: 24 канал
Президент України 19 лютого бере участь у Мюнхенській безпековій конференції. Головним питанням, яке підіймає глава держави, є загрози біля українських кордонів.
Зеленський прибув до Німеччини / Фото з інстаграму президента України
Український лідер у мережі повідомив, що провів у Мюнхені зустріч з британським прем'єр-міністром.
Говорили про безпеку на тлі агресивних дій Росії. Узгодили подальші спільні кроки,
– повідомив президент України.
Зеленський наголосив, що Україна та Велика Британія залишаються єдиними у прагненні деескалації дипломатичним шляхом.
Дивіться відео з зустрічі:
Зеленський зустрівся і з Камалою Гарріс
Також у Мюнхені Зеленський провів перемовини з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс. Політикиня запевнила, що Вашингтон – абсолютно на боці України. Санкції проти Росії будуть введені одразу, як російські військові вступлять на українську землю.
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Росія не взяла участь у терміновому засіданні ТКГ
Джерело: телеграм української делегації у ТКГ
Українська делегація в Тристоронній контактній групі повідомила, що Росія знову проігнорувала позачергове засідання. Його на 19 лютого скликали з ініціативи координатора ОБСЄ в групі з метою термінового обговорення безпекової ситуації.
Вважаємо, що неучасть Росії свідчить про її свідомий намір продовжувати нагнітання ситуації,
– наголосили в делегації України.
Таким чином, блокування роботи ТКГ державою-агресоркою ставить під сумнів правдивість заяв керівництва Росії про відданість виконанню мінських домовленостей та відсутність агресивних намірів щодо України.
Камала Гарріс пригрозила державі-агресорці санкціями
Джерело: 24 канал
Віцепрезидентка США Камала Гарріс на Мюнхенській безпековій конференції наголосила, що Вашингтон не зупиниться виключно на економічних санкціях, якщо Росія вторгнеться в Україну. Гарріс запевнила, що мовиться і про значну підтримку союзникам по НАТО і посилення колективної оборони.
Я можу говорити зараз абсолютно впевнено: якщо Росія буде нападати на Україну, то партнери по НАТО, зокрема США, будуть застосовувати значні та безпрецедентні економічні санкції,
– заявила віцепрезидентка США.
Гарріс зауважила, що США вже розгорнули 6 тисяч військових у Польщі, Німеччині, Румунії та інших країнах. 8 500 бійців перевели у режим підвищеної боєготовності.
Напередодні Путін вже ухвалив рішення про напад на Україну, – Байден
А тим часом Путін спостерігав за запуском балістичних ракет
Джерело: 24 канал
Президент Росії Володимир Путін раніше відмовився від участі у безпековій конференції у Мюнхені, отож 19 лютого він провів в компанії самопроголошеного глави Білорусі Олександра Лукашенка.
У Росії стартували навчання стратегічних сил із пусками балістичних ракет. Звісно, у міноборони кажуть, що захід – плановий. За словами глави військового відомства, відпрацьовують і використання ядерної зброї.
Сьогодні під вашим керівництвом проводиться навчання сил стратегічного стримування, на якому будуть відпрацьовані питання управління ядерною зброєю та зброєю підвищеної потенційної небезпеки в єдиному контурі управління під час проведення операції стратегічних наступальних сил,
– заявив Шойгу.
У навчаннях беруть засоби повітряно-космічних сил, Південного військового округу, ракетні війська стратегічного призначення, Північного та Чорноморського флотів.
Детально Путін дав старт навчанням з балістичними ракетами: відпрацьовують і застосування ядерної зброї