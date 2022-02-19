Про російську агресію щодо України, пропаганду, яку поширюють бойовики та провокації і загострення на окупованому Донбасі, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Під обстріл на Донбасі потрапило Щастя

Джерело: телеграм ДСНС

Російські найманці 19 лютого обстрілюють Щастя. Під удар бойовиків потрапили контрольний пункт в'їзду-виїзду та пожежно-рятувальна частина.

Бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Були пошкоджені ворота пожежно-рятувальної частини. Жертв та постраждалих немає. Тим часом, журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що обстріл вели також по КПВВ. Зокрема, з мінометів калібру 82 міліметри ворог атакував вантажівку ЗІЛ-131.

Дивіться відео обстрілу Щастя / Відео Андрія Цаплієнка

Зверніть увагу! Через інтенсивні обстріли найманців зранку 19 лютого був пошкоджений Південний підйом Карлівського водосховища. Майже пів сотні населених пунктів залишились без води.

Більше про це тут Через обстріл окупантів майже пів сотні населених пунктів залишились без води

На окуповані території прибули "вагнерівці"

Джерело: Оперативно-тактичне угруповання Схід

За даними української розвідки, на окуповані території задля здійснення провокацій прибули бійці ПВК Вагнера. У Донецьку вони можуть здійснити серію терактів – зокрема, мовиться про підрив житлових будинків.

Важливо! Мета цих дій однозначна – звинуватити Україну для подальшої ескалації.

Зеленський – на Мюнхенській конференції

Джерело: 24 канал

Президент України 19 лютого бере участь у Мюнхенській безпековій конференції. Головним питанням, яке підіймає глава держави, є загрози біля українських кордонів.

Зеленський прибув до Німеччини / Фото з інстаграму президента України

Український лідер у мережі повідомив, що провів у Мюнхені зустріч з британським прем'єр-міністром.

Говорили про безпеку на тлі агресивних дій Росії. Узгодили подальші спільні кроки,

– повідомив президент України.

Зеленський наголосив, що Україна та Велика Британія залишаються єдиними у прагненні деескалації дипломатичним шляхом.

Дивіться відео з зустрічі:

Зеленський зустрівся і з Камалою Гарріс

Також у Мюнхені Зеленський провів перемовини з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс. Політикиня запевнила, що Вашингтон – абсолютно на боці України. Санкції проти Росії будуть введені одразу, як російські військові вступлять на українську землю.

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Росія не взяла участь у терміновому засіданні ТКГ

Джерело: телеграм української делегації у ТКГ

Українська делегація в Тристоронній контактній групі повідомила, що Росія знову проігнорувала позачергове засідання. Його на 19 лютого скликали з ініціативи координатора ОБСЄ в групі з метою термінового обговорення безпекової ситуації.

Вважаємо, що неучасть Росії свідчить про її свідомий намір продовжувати нагнітання ситуації,

– наголосили в делегації України.

Таким чином, блокування роботи ТКГ державою-агресоркою ставить під сумнів правдивість заяв керівництва Росії про відданість виконанню мінських домовленостей та відсутність агресивних намірів щодо України.

Камала Гарріс пригрозила державі-агресорці санкціями

Джерело: 24 канал

Віцепрезидентка США Камала Гарріс на Мюнхенській безпековій конференції наголосила, що Вашингтон не зупиниться виключно на економічних санкціях, якщо Росія вторгнеться в Україну. Гарріс запевнила, що мовиться і про значну підтримку союзникам по НАТО і посилення колективної оборони.

Я можу говорити зараз абсолютно впевнено: якщо Росія буде нападати на Україну, то партнери по НАТО, зокрема США, будуть застосовувати значні та безпрецедентні економічні санкції,

– заявила віцепрезидентка США.

Гарріс зауважила, що США вже розгорнули 6 тисяч військових у Польщі, Німеччині, Румунії та інших країнах. 8 500 бійців перевели у режим підвищеної боєготовності.

Напередодні Путін вже ухвалив рішення про напад на Україну, – Байден

А тим часом Путін спостерігав за запуском балістичних ракет

Джерело: 24 канал

Президент Росії Володимир Путін раніше відмовився від участі у безпековій конференції у Мюнхені, отож 19 лютого він провів в компанії самопроголошеного глави Білорусі Олександра Лукашенка.

У Росії стартували навчання стратегічних сил із пусками балістичних ракет. Звісно, у міноборони кажуть, що захід – плановий. За словами глави військового відомства, відпрацьовують і використання ядерної зброї.

Сьогодні під вашим керівництвом проводиться навчання сил стратегічного стримування, на якому будуть відпрацьовані питання управління ядерною зброєю та зброєю підвищеної потенційної небезпеки в єдиному контурі управління під час проведення операції стратегічних наступальних сил,

– заявив Шойгу.

У навчаннях беруть засоби повітряно-космічних сил, Південного військового округу, ракетні війська стратегічного призначення, Північного та Чорноморського флотів.

Детально Путін дав старт навчанням з балістичними ракетами: відпрацьовують і застосування ядерної зброї

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!