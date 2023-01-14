Зеленский хочет лично посетить ООН в годовщину российского вторжения

В СМИ сообщили, что Президент Украины в канун годовщины полномасштабного вторжения России хочет посетить ООН и выступить на Генассамблее. Однако произойдет ли это – пока неизвестно.

Его визит зависит от многих факторов. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в интервью Associated Press.

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Вероятный визит Зеленского и комментарий МИД

В частности, выступит ли Владимир Зеленский перед представителями стран ООН, зависит и от ситуации на фронте.

Наш президент хотел бы приехать, у него есть желание или намерение приехать, но все еще вопрос, будет ли ситуация с безопасностью такая, которая позволит ему приехать,

– сказала Джапарова.

Однако отметим, что после этого заявления в МИД Украины подчеркнули, что решение о визите Зеленского еще не принято. Все потому, что он совершает заграничные поездки в зависимости от ситуации в Украине и других факторов.

Некоторые СМИ представили новость о намерении Президента Украины посетить ООН в годовщину российского вторжения как подтвержденный факт. Хочу уточнить: пока такое решение не принято,

– сказали в МИД.

Однако также добавили, что должным образом будут держать украинцев в курсе таких решений.

Планы на визит в ООН

Также Джапарова добавила, что Владимир Зеленский хотел бы, чтобы ООН:

приняла резолюцию по украинской формуле мира,

поддержала создание спецтрибунала против России.

В Интервью заместитель министра иностранных дел подчеркнула, что Россия дискредитировала Устав ООН, выступающий против применения силы против другой страны, и нарушила международное право, а потому должна быть изолирована международным сообществом.

Отметим, что ранее посол Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что Генассамблея уже запланировала дебаты на высоком уровне по поводу войны на этот день. А на следующий день, 24 февраля, пройдет министерское заседание Совета Безопасности.

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