Зеленский на Генассамблее ООН рассказал об "одном из самых страшных моментов войны"
Владимир Зеленский заявил, что одним из самых страшных моментов войны было нападение российской армии на Запорожскую АЭС. Президент отметил, что тогда никто не знал, ударит ли Россия по атомной электростанции в Энергодаре.
Президент Украины рассказал 25 сентября во время выступления в ходе общих дебатов Генеральной ассамблеи ООН, что происходило в марте 2022 года.
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Что сказал Зеленский об "одном из самых страшных моментов войны"
Российские ракеты летали возле крупнейшего реактора в Европе, в Запорожье. Россияне создали это нападение так же как другие нападения, не думая о последствиях. Это были самые ужасные минуты в этой войне. Когда никто не знал, ударит ли Россия (по Запорожской АЭС – 24 Канал),
– сказал Владимир Зеленский.
Президент отметил, что Запорожская АЭС пока дальше остается оккупированной российскими войсками и находится под угрозой ядерного инцидента.
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Владимир Зеленский отметил, что Запорожская АЭС – это главный источник радиационной опасности в Европе, возможно, и в мире.
"Вот почему в представленной мной формуле мира первым пунктом идет ядерная безопасность... И я хочу напомнить именно о принятии резолюции о ядерной безопасности в Украине... Особенно опасным является контроль российских войск над Запорожской АЭС. Российские войска должны отдать контроль над этой станцией", – заверил президент.
Стоит заметить, что во время первого саммита мира обсуждали три вопроса: ядерную безопасность, продовольственную безопасность, гуманитарные вопросы.