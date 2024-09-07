Зеленского и Байдена ждет решающий разговор

Вчерашняя встреча в формате "Рамштайн" – первая, которая состоялась после наступления ВСУ в Курской области. Вероятно, именно поэтому в Киеве считают ее такой важной в связи с дальнейшими поставками оружия и разрешением для ударов западным дальнобойным оружием по объектам в России.

Приоритеты Путина изменить не удалось

Неслучайно Владимир Зеленский в своей речи на "Рамштайне" говорил именно об успехах украинского наступления в Курской области.

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В Киеве надеялись, что это наступление изменит планы Владимира Путина и заставит его обратить больше внимания на безопасность собственной страны, а не к попыткам завоевать новые украинские территории. И теперь очевидно, что для Путина оккупация Украины остается большим приоритетом, чем защита собственной территории. С этими реалиями Украине и Западу надо разобраться и осознать, что делать в ситуации такой политической и военной приоритетности.

Важно, что участники "Рамштайна" говорят о наступлении на территории Курской области как о большом успехе Украины. Это означает, что новые "красные линии" Запад действительно пересек. Еще несколько месяцев назад мало кто мог себе представить, что Запад согласится с возможностью использования своего оружия во время операции ВСУ на территории России. Теперь это уже факт. Более того, министры обороны, которые были на этой встрече, подчеркнули большой успех Украины в этом важном наступлении.

Однако ситуация на Донецком направлении сложная, Путин сосредоточен на продолжении своей войны на истощение. Она является для него главным элементом в политической карьере.

Вместе с этим Путин продолжает время от времени говорить о так называемых переговорах, чтобы дестабилизировать западную поддержку Украины. С этой точки зрения очень важной будет встреча Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином, который уже анонсировал новый пакет помощи для Украины.

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Почему именно с министром обороны США объяснять, видимо, не нужно. Ведь именно США должны дать разрешение ударов своими дальнобойными ракетами ATACMS по России. Как можно понять, до сих пор никаких сдвигов в американской политике не произошло. Есть разные объяснения того, почему Белый дом не спешит с этим разрешением.

Почему США не разрешат бить по России дальнобойным оружием

1. Есть опасения, что такие удары могут привести к прямому конфликту между США и Россией. Это активно использует Москва.

2. Другой момент – это то, что в любом случае Украина не сможет достать ракетами ATACMS по всем военным объектам в России. Государство-агрессор имеет настолько большую территорию, что может размещать свое военные объекты там, где до них не достанут дальнобойные ракеты.

Однако даже уничтожение определенного количества российских военных объектов уже может изменить ситуацию к лучшему для украинского войска и что самое важное – для гражданского населения Украины, которое продолжает терроризировать Путин.

3. Ну и третий момент – что дальнобойных ракет ATACMS не так много. Даже если США позволят использовать их для ударов по России, может возникнуть ситуация, когда в Украины не будет возможности использовать эти ракеты непосредственно в зоне столкновения российских и украинских войск, что таким образом облегчит Путину возможность оккупации новых украинских регионов.

Однако важно, что уничтожение объектов на территории России может создать серьезные проблемы для снабжения российских войск. Это может замедлить их наступление и заставить российских агрессоров перейти к обороне. Именно об этом могут разговаривать Зеленский и министр обороны США.

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Каким будет наследие Администрации Байдена

Встреча Зеленского и Остина будет одной из последних. Сейчас мы имеем дело с Администрацией, которая готовится передать полномочия своим наследникам. Через несколько месяцев в США состоятся президентские выборы, на которых не будет баллотироваться действующий глава Белого дома. Очевидно, что в новой Администрации не будет уже ни Ллойда Остина, ни Энтони Блинкена. Кто бы ни победил на выборах – Администрация будет новой. Важно то, что может предложить Украине в последнее время своей каденции действующая Администрация.

Встреча Зеленского и Остина также может быть подготовкой к прощальной встрече с Джо Байденом в кулуарах сессии Генассамблеи ООН. Возможно, именно там будет определена тактика Администрации, которая отходит, в последние месяцы ее власти.