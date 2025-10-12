Президент Владимир Зеленский сделал заявление о войне в Украине. Он выразил надежду, что Дональд Трамп использует свое влияние на Владимира Путина.

А также заставит российского диктатора прекратить войну. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой слова Зеленского в эфире Fox News.

Что сказал Зеленский о войне в Украине?

Глава государства заявил, что ожидает от Дональда Трампа активных действий для завершения войны в Украине.

Надеюсь, давление, которое Трамп применил на Ближнем Востоке для мира, он использует еще сильнее, чтобы заставить Путина прекратить войну,

– сказал Зеленский.

Он также добавил, что обсуждал этот вопрос с президентом США.

Заметим, что руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов в эфире 24 Канала отметил, что после встречи Трампа и Путина на Аляске, президент США придерживался риторики относительно уступок России Украиной, но через некоторое время все совсем изменилось.

По его мнению, это может быть связано с осознанием слабости России. Теперь есть вероятность, что Соединенные Штаты усилят экономическое давление на Москву и будут продавать больше оружия НАТО для Украины.

Разговоры Зеленского с Трампом: что стоит знать?