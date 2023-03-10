"Больно терять героев": Зеленский посмертно наградил Да Винчи "Крестом боевых заслуг"

Владимир Зеленский и премьер Финляндии Санна Марин приняли участие в церемонии прощания с Героем Украины Дмитрием Коцюбайло.

Глава государства передал матери "Да Винчи" Оксане Коцюбайло отличие "Крест боевых заслуг", которым посмертно удостоен ее сын за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу и верность военной присяге.

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Зеленский почтил память "Да Винчи"

Больно терять наших героев. Храбрых, смелых, сильных. Верных себе и государству,

– отметил президент.

Зеленский принял участие в церемонии прощания: смотрите видео

Отметим, что премьер-министр Финляндии Санна Марин 10 марта прибыла с официальным визитом в Киев. Она встретилась с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Она вместе с президентом почтили память погибшего Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, с которым сегодня прощаются в Михайловском соборе в Киеве.

Владимир Зеленский и Санна Марин возложили цветы к гробу Дмитрия Коцюбайло и выразили соболезнования его семье.

Добавим, что президент Украины и премьер-министр Финляндии также возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину возле Михайловского Златоверхого собора. Владимир Зеленский и Санна Марин почтили память защитников минутой молчания.

Что известно о гибели Дмитрия Коцюбайло