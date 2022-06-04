Зеленский наградил "За мужество и отвагу" 503 батальон морпехов, который защищал Мариуполь

Среди героических защитников Мариуполя были бойцы 503-го отдельного батальона морской пехоты. Президент наградил их почетным знаком "За мужество и отвагу".

Об этом говорится в соответствующем указе главы государства. Его обнародовали 3 июня.

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Президент наградил 503 батальона морпехов

Президент Владимир Зеленский подписал указ о придании почетного знака отличия "За мужество и отвагу" 503 батальона морпехов, который защищал Мариуполь.

С целью достойного чествования мужества и героизма, проявленных во время защиты государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины, постановляю отметить почетным знаком отличия "За мужество и отвагу" 503 отдельный батальон морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины,

– говорится в указе главы государства.

Заметьте, что в октябре 2018 года 503 батальона морпехов получили место своего постоянного дислоцирования в Мариуполе. Военная часть размещалась в бывшем здании школы-интерната №2.

Батальоном командовал 27-летний майор Павел Сбитов. 12 марта 2022 года он получил смертельное ранение во время боя с российскими оккупантами под Волновахой Донецкой области. Офицер до последнего оставался вместе со своим подразделением и руководил отражением атаки.

16 марта президент за личное мужество и героизм присвоил Сбитову звание Герой Украины с награждением орденом "Золотая звезда". В 2018 году офицера наградили орденом "За мужество" III степени.

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Кратко о героической защите Мариуполя

Российские оккупанты 1 марта осаждали Мариуполь. Украинским защитникам удавалось удерживать защиту до 16 мая. Символом героической обороны Мариуполя стал завод "Азовсталь". На его территории нашли убежище украинские морпехи, добровольческий батальон, пограничники, полиция, полк спецназа и другие. Вместе с защитниками в подвалах скрывались гражданские.

Потерпевшие ранения воины находились в бесчеловечных условиях. Из-за отсутствия воды и лекарства их раны очень плохо заживали. У бойцов возникали гангрены, сепсис и другие осложнения. Российские кафиры били по "Азовстали" из всех видов оружия. Вероятно, захватчики также использовали химическое оружие. Несмотря на это, наши защитники и защитницы продолжали мужественно держать оборону и давать отпор россиянам.

30 апреля с завода удалось эвакуировать гражданских. После этого россияне начали гатить по "Азовстали" с новой силой. Родные защитников просили спасти бойцов, но российская сторона не соглашалась на эвакуацию. Только 13 мая министерша реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что эвакуация из "Азовстали" будет проходить в несколько этапов. Посредницей в этих переговорах была Турция.

Через 3 дня с завода эвакуировали раненых защитников. Это сделали после того, как высшее руководство приказало бойцам сохранить свои жизни. Их вывезли на временно оккупированные территории – в Новоазовск и Оленевку.

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