Маркарова рассказала, о каком письме Зеленского Трамп говорил в Конгрессе

Во время своего выступления Дональд Трамп вспомнил письмо, которое ему якобы написал Владимир Зеленский. Госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, о чем идет речь.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Оксаны Маркаровой.

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Что за письмо написал Зеленский Трампу

В своей речи вечером 4 марта по американскому времени (утро по украинскому) Трамп упомянул "важное письмо" от украинского лидера.

"Я получил важное письмо от президента Украины Зеленского. В нем сказано, что Украина готова сесть за стол переговоров и как можно скорее принести прочный мир", – сказал он.

Оксана Маркарова уточнила: речь идет о сообщении Владимира Зеленского, которое гарант опубликовал 4 марта в соцсети Х (бывший твитер).

В очень сложной ситуации все же движемся вперед, развиваем отношения и продвигаем наши приоритеты. Сообщение нашего президента Владимира Зеленского зачитал в своем обращении к нации президент Дональд Трамп и сказал "Я ценю, что он написал это письмо",

– написала госпожа посол.

Детали сообщения Зеленского и реакция Трампа

Владимир Зеленский прошелся по всем ключевым тезисам, которые США хотели услышать от Украины. В его заметке сказано, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир.

"Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством президента Трампа, чтобы достичь длительного мира", – говорится в посте.

Зеленский поблагодарил за "джавелины" и надеется, что в дальнейшем сотрудничество и общение будут конструктивными. Ведь встреча с Трампом в Белом доме "прошла не так, как предполагалось".

Украина готова подписать соглашение о минералах и безопасности в любое время и в любом удобном формате.

Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну, и первыми этапами могут стать освобождение пленных, немедленное перемирие в небе: запрет ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры – и немедленное перемирие на море, если Россия сделает то же самое. Затем мы хотим очень быстро пройти все последующие этапы и вместе с США договориться о сильном окончательном соглашении,

– говорится в сообщении.

Трамп заявил: ценит, что Зеленский прислал этот месседж. "Я получил и сильные сигналы к миру от России. Это ли не прекрасно? Это не красота?" – риторически спросил он.