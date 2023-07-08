Зеленский назначил Александра Пивненко командующим Нацгвардией

Владимир Зеленский прибыл во Львов вместе с защитниками "Азовстали" вечером 8 июля. Во время своего визита он назначил командующим Нацгвардией Александра Пивненко.

О назначении нового командующего Нацгвардией Владимир Зеленский заявил, общаясь с журналистами по возвращении из Турции, передает 24 Канал. Глава государства поблагодарил Юрия Лебидя за работу и рассказал, кто его заменит.

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Нацгвардию возглавит Пивненко

Хочу также поблагодарить наш командующий Национальной гвардией Украины Юрий Лебидь. Он будет оставаться в Министерстве внутренних дел. Мы не теряем наших генералов. А на его месте будет новый командующий, Герой Украины, боевой человек, сегодня для нас это приоритет. Потому что задача восстановить территориальную целостность Украины,

– подчеркнул президент.

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Александр Пивненко – не только Герой Украины. Он тоже боевой офицер. Известно, что он участвовал в боях, в частности, в самом Бахмуте. В нем он отличился боевыми заслугами.

"Среди нас сейчас есть Герой Украины Александр Пивненко, мощный воин Нацгвардии, боевой офицер, отличился в боях против российских оккупантов, в частности, в боях за Бахмут. Я назначил Героя Украины Александра Пивненко командующим Национальной гвардией Украины", – добавил Владимир Зеленский.

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298 украинцам и украинкам присвоили звание Героя Украины

Во время встречи с личным составом Западного территориального управления Национальной гвардии Украины, по информации Офиса Президента, Зеленский рассказал, что с начала полномасштабной войны за свободу многие украинцы проявили максимальную отвагу, почти 50 тысяч украинских воинов отметили государственными наградами.

298 украинцев и украинок получили высшее звание Героя Украины. И мы все должны уважать и помнить этих людей – наших героев – и сейчас, и после нашей победы. И наши дети, и наши внуки, и все поколения украинского народа. Спасибо вам, героям Украины! Слава Украине!

– заявил глава государства.

Он поименно назвал более 270 Героев Украины, отметив, что имен некоторых наших воинов, также получивших эту высшую государственную награду, пока нельзя называть.

"О реальных мощных достижениях этих Героев Украины мы сможем рассказать только после нашей победы. И обязательно расскажем", – добавил президент.

В то же время, украинский лидер отметил, что значительной части Героев Украины, чьи имена он назвал, это звание присвоили посмертно. Присутствующие почтили минутой молчания память всех украинцев, отдавших свою жизнь за свободу и независимость нашего государства.

"И, конечно, я благодарен всем вам – благодарен всем нашим воинам, которые сегодня отмечены государственными наградами – орденами "За мужество", – за подвиги, которыми защищаете жизнь и прекрасное государство. Спасибо!" – подчеркнул Зеленский.

Смотрите видео встречи Зеленского с нацгвардейцами

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Командиров защитников "Азовстали" вернули домой

Основной темой обсуждения 8 июля стало возвращение командиров защитников "Азовстали". Они после российского плена находились в Турции, а уже в этот день стало известно, что они едут домой.

Возвращаемся домой из Турции и возвращаемся домой наших героев. Украинские воины Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега наконец-то будут с родными,

– заявил Зеленский.

Домой 8 июля вернулись: