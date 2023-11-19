Причины были очевидны, – Умеров объяснил отставку Остащенко и назвал задачу нового командующего

Президент Владимир Зеленский сменил командующего Медицинскими силами ВСУ. Зеленский назначил новым командующим Анатолия Казмирчука. Глава Минобороны Рустем Умеров озвучил задачи, которые ждут генерал-майора.

Умеров сообщил, что сделал представление президенту о замене командующего Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины. До этого командующим была Татьяна Остащенко.

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Умеров объяснил, почему сделал представление на увольнение командующей Медсил

Объясняя свое решение, Умеров написал, что причины такого шага очевидны для всех, кто сражается в рядах Сил обороны Украины, и всех, кто помогает.

Следовательно, министр подчеркнул, что пора решать проблемы медицинского обеспечения наших воинов. Глава Минобороны назвал три ключевых задачи нового командующего:

максимальная цифровизация процессов и соблюдение всех стандартов медицинского обеспечения, включая поставки качественных медицинских средств и медицинской техники. Таких проблем, как с некачественными турникетами, просто не должно быть в принципе;

развитие системы обучения тактической медицине по стандартам НАТО с соответствующим ресурсным обеспечением. Внедрение всех необходимых для фронта медицинских практик, которые позволят сохранить как можно больше жизней наших воинов;

обеспечение постоянной ротации личного состава между тактическим и стратегическим уровнем для обеспечения получения и передачи опыта всего цикла лечения раненых, травмированных и больных.

Что известно о смене командующего Медицинскими силами

В СМИ недавно появилась информация, что якобы Министерство обороны Украины рассматривают возможность увольнения трех командующих ВСУ.

Среди командующих, которых назвали СМИ, была и Татьяна Остащенко. На увольнении Остащенко настаивали парамедики и волонтеры, занимающиеся медицинским обеспечением Сил обороны.

Однако в Минобороны впоследствии опровергла информацию, что планируют уволить командиров.

19 ноября Зеленский во время обращения к украинцам сообщил о замене командующего Медицинскими силами ВСУ.

Анатолий Казмирчук, который стал новым командующим, ранее был начальником Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" в Киеве.

Зеленский подчеркнул, что нужен принципиально новый уровень медицинского обеспечения наших воинов.