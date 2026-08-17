Зеленский назначил нового командующего Силами логистики ВСУ

Владимир Зеленский сменил командующего Силами логистики ВСУ. Вместо Владимира Карпенко президент назначил Юрия Погрибного.

Об этом говорится в указах, опубликованных на сайте Офиса Президента.

Что известно о новом назначении?

После назначения Михаила Драпатого Главнокомандующим ВСУ произошли кадровые изменения в командовании Вооруженных Сил.

Бывшего командующего Силами логистики Владимира Карпенко уволили, а исполнение его обязанностей поручили Юрию Погрібному.

В то же время вокруг предыдущего руководства Сил логистики развернулся публичный скандал после того, как Михаила Федорова уволили с поста министра обороны. Как пишет "Бабель", командование Сил логистики под руководством Карпенко опубликовало критический пост о деятельности Федорова, однако впоследствии его удалили.

Стоит отметить, что это лишь контекст кадровой перестановки, а конкретных официальных объяснений относительно причин увольнения Карпенко в приведенной информации нет.

Смена руководителя Сил логистики стала частью более широких кадровых решений нового Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

В частности, из командования Сухопутных войск уволили начальника штаба – заместителя командующего генерал-майора Александра Грузевича. По информации источников "Бабеля", причиной якобы стало неприятие или саботаж реформ, проводимых Драпатым. В то же время это утверждение является оценкой собеседников издания, а не официально установленным фактом.

Также командир 93-й отдельной механизированной бригады Шамиль Крутков возвращается на свою должность. Ранее, 19 июля, его уволил с должности Александр Сырский, однако после назначения Драпатого Главнокомандующий не поддержал это решение.

Кроме того, Генеральный штаб покинул генерал Андрей Малиновский, который несколько лет был откомандирован туда с должности командующего Ракетными войсками и артиллерией. Его работа в Генштабе дублировала функции других командиров, отвечавших за дальнобойные удары по территории России. В настоящее время это направление оптимизируется в рамках нового командования.

Важно знать! Силы логистики играют критически важную роль в обеспечении украинской армии во время полномасштабной войны. Их работа включает доставку вооружения, боеприпасов и военной техники в подразделения, обеспечение топливом и продовольствием, а также ремонт и восстановление техники.

Кто такой Юрий Погрібный?

Юрию Погрібному 41 год. Он родился в Сумской области, а в 2007 году окончил Сумской военный институт ракетных войск и артиллерии имени Богдана Хмельницкого.

После окончания учебы Погрібный проходил службу в 55-й отдельной артиллерийской бригаде. Там он прошел путь от командира взвода до заместителя командира дивизиона.

Начало российско-украинской войны в 2014 году военный встретил именно в составе 55-й отдельной артиллерийской бригады. Подразделение принимало участие в боевых действиях в Донецкой области, в частности в освобождении Славянска, Краматорска, Лимана и других населенных пунктов.

Важный этап карьеры Юрия Погрібного начался в 2020 году, когда он возглавил 532-й отдельный ремонтно-восстановительный полк.

Это подразделение отвечало за ремонт и восстановление военной техники и обеспечивало потребности украинских войск на Харьковском, Донецком и Запорожском направлениях. Такой опыт напрямую связан с работой системы логистики ВСУ, которая должна обеспечивать воинские части техникой, вооружением и возможностью оперативно восстанавливать поврежденное имущество.

В 2024 году Погрібный получил образование оперативно-стратегического уровня в Национальном университете обороны Украины. После этого его назначили начальником вооружения – заместителем начальника по логистике оперативного командования "Восток".

Напомним, 17 августа на совещании с военными и представителями оборонных ведомств Зеленский сообщил, что в ближайшее время будут приняты новые кадровые решения.