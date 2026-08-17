Про це мовиться в указах, опублікованих на сайті Офісу Президента.

Що відомо про нове призначення?

Після призначення Михайла Драпатого Головнокомандувачем ЗСУ відбулися кадрові зміни у командуванні Збройних Сил.

Колишнього командувача Сил логістики Володимира Карпенка звільнили, а виконання його обов'язків доручили Юрію Погрібному.

Водночас навколо попереднього керівництва Сил логістики виникла публічна історія після звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Як пише "Бабель", командування Сил логістики під керівництвом Карпенка опублікувало критичний допис щодо діяльності Федорова, однак згодом його видалили.

Варто зауважити, що це лише контекст кадрової зміни, а конкретних офіційних пояснень щодо причин звільнення Карпенка у наведеній інформації немає.

Зміна керівника Сил логістики стала частиною ширших кадрових рішень нового Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

Зокрема, із командування Сухопутних військ звільнили начальника штабу – заступника командувача генерал-майора Олександра Грузевича. За інформацією джерел "Бабеля", причиною стало нібито несприйняття або саботування реформ, які проводить Драпатий. Водночас це твердження є оцінкою співрозмовників видання, а не офіційно встановленим фактом.

Також командир 93 окремої механізованої бригади Шаміль Крутков повертається на свою посаду. Раніше 19 липня його звільнив з посади Олександр Сирський, однак після призначення Драпатого Головнокомандувач не підтримав це рішення.

Крім того, Генеральний штаб залишив генерал Андрій Маліновський, який кілька років був відряджений туди з посади командувача Ракетних військ і артилерії. Його робота в Генштабі дублювала функції інших командирів, які відповідали за далекобійні удари по території Росії. Наразі цей напрямок оптимізовують у межах нового командування.

Важливо знати! Сили логістики відіграють критично важливу роль у забезпеченні української армії під час повномасштабної війни. Їхня робота охоплює доставку озброєння, боєприпасів та військової техніки до підрозділів, забезпечення пальним і продовольством, а також ремонт та відновлення техніки.

Хто такий Юрій Погрібний?

Юрію Погрібному 41 рік. Він народився на Сумщині, а у 2007 році закінчив Сумський військовий інститут ракетних військ та артилерії імені Богдана Хмельницького.

Після завершення навчання Погрібний проходив службу у 55 окремій артилерійській бригаді. Там він пройшов шлях від командира взводу до заступника командира дивізіону.

Початок російсько-української війни у 2014 році військовий зустрів саме у складі 55 окремої артилерійської бригади. Підрозділ брав участь у бойових діях на Донеччині, зокрема у звільненні Слов'янська, Краматорська, Лимана та інших населених пунктів.

Важливий етап кар'єри Юрія Погрібного розпочався у 2020 році, коли він очолив 532 окремий ремонтно-відновлювальний полк.

Цей підрозділ відповідав за ремонт та відновлення військової техніки й забезпечував потреби українських військ на Харківському, Донецькому та Запорізькому напрямках. Такий досвід безпосередньо пов'язаний із роботою системи логістики ЗСУ, яка має забезпечувати військові частини технікою, озброєнням та можливістю оперативно відновлювати пошкоджене майно.

У 2024 році Погрібний здобув освіту оперативно-стратегічного рівня у Національному університеті оборони України. Після цього його призначили начальником озброєння – заступником начальника з логістики оперативного командування "Схід".

Нагадаємо, 17 серпня під наради з військовими та представниками оборонних відомств Зеленський повідомив, що незабаром будуть прийняті нові кадрові рішення.