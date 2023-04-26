Зеленский назначил Рябикина послом в Китае

Владимир Зеленский послом в Китае назначил Павла Рябикина. Это произошло после разговора украинского лидера и Си Цзиньпина.

Президент уже подписал соответствующий указ. Известно также, что Китай отправит специального представителя в Украину.

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Что известно о назначении посла в Китае

Назначить Павла Борисовича Рябикина Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Китайской Народной Республике,

– говорится в указе президента Украины.

Указ Владимира Зеленского №239 датирован 26 марта 2023 года.

В Украине будет спецпредставитель Китая

Следует отметить, что Китайская Народная Республика также заявила о решении отправить в Украину специального представителя.

"Китай отправит специального представителя китайского правительства по Евразии в Украину и другие страны для углубленного общения со всеми сторонами относительно политического урегулирования "кризиса в Украине", – заявили в Китае.

Представитель МИД Китая Хуа Чуньин пояснила, что:

"Китай четкий и последовательный в своей готовности развивать двусторонние отношения с Украиной и стратегическое партнерство;

в "украинском кризисе" Китай всегда стоит на стороне мира, а основная позиция состоит в содействии мирным переговорам".

Также представитель Министерства иностранных дел заверила, что Китай в дальнейшем будет оказывать Украине гуманитарную помощь "по мере своих возможностей".

Что известно о Павле Рябикине

Павел Рябикин с 4 ноября 2021 года по 20 марта 2023 года был главой Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

До этого, с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года, он был председателем Государственной таможенной службы. Перед этим с марта 2017 года управлял аэропортом Борисполь.

По образованию Павел Рябикин – юрист и дипломат. Он в 2009 – 2010 году работал Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Дании. Биографию Павла Рябикина можно прочитать по ссылке.

Владимир Зеленский побеседовал с президентом Китая Си Цзиньпином. Это был первый разговор лидеров после начала полномасштабного вторжения. Украинский лидер объяснил, что разговор был долгим и содержательным. Президент Украины заявил, что верит, что переговоры и назначение посла Украины в Китае дадут мощный толчок развитию наших двусторонних отношений.