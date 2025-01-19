Зеленский назвал, чем будет заниматься бригадный генерал Шаповалов

Владимир Зеленский 19 января заявил о нескольких назначениях. Одно из них относительно командующего ОК "Юг" Геннадия Шаповалова.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение президента.

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Куда назначили Геннадия Шаповалова

Владимир Зеленский сообщил, что бригадный генерал Геннадий Шаповалов будет работать с нашими партнерами в Висбадене, что в Германии.

Его задача – это координация безопасности помощи Украине,

– рассказал президент.

Заметим, Геннадий Шаповалов – командующий Оперативного командования "Юг". На эту должность бригадного генерала назначили в апреле 2024 года.

Что известно о Геннадии Шаповалове