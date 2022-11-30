Зеленский назвал условия окончания войны: одна зависит от Украины, другая – от России

Президент Владимир Зеленский назвал два условия окончания войны. Так, это может произойти, когда Украина одержит победу, или когда этого захочет Россия.

Зеленский назвал два условия окончания войны Президент верит, что война окончится в ближайшие месяцы. Об этом глава государства сказал во время NYT DealBook Summit.

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Глава нашего государства подчеркнул, что Украина реально воюет с РФ, и вовсе не в идеальном мире. Он считает, что после нашей победы будет более или менее, по крайней мере для нас, идеальный мир. Ибо идеальный мир тогда, когда в нем нет войн.

Зеленский подчеркнул, что, несмотря на то, что в Украине продолжается не единственная война в мире, все же происходящая в нашей стране, является самой большой войной на европейском контенте со времен Второй мировой войны. Потому что привлекается не только тяжелое оружие, наносятся ракетные удары, а присутствуют и пытки и изнасилования мирного населения.

Война закончится, когда мы победим. Или, если этого захочет Россия. Может случиться так, что РФ захочет только тогда, когда будет чувствовать, что она слаба, осталась в изоляции и не имеет партнеров,

– заявил Зеленский.

Он верит, что все это закончится в ближайшие месяцы.

Зеленский обратился к Европе по поводу сложной зимы

Владимир Зеленский обратился к участникам международного симпозиума "Европейская идея" и призвал совместно противостоять России. Он говорит, что Украина совместно с Европой должна справиться с вызовом – зимой, которую все будут вспоминать. Но каждый из нас должен сделать все, чтобы вспоминали ее не тем, что она нам всем угрожала, а тем, что мы сделали, чтобы защититься от этой угрозы.

Президент подчеркнул, что для этого нужно четко понимать идею Европы, а именно – единой Европы. Он подчеркнул, что европейские страны являются частями одного целого.

Зеленский также добавил, что без света и тепла из-за российского террора остались не просто миллионы людей в Украине.

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