До сих пор не под санкциями: Зеленский указал на очевидную слабость Запада перед Россией
Владимир Зеленский поблагодарил западных партнеров за санкционные пакеты. В то же время, президент указал на проблемы в санкционной политике Запада в отношении России.
Во вторник, 16 января, Владимир Зеленский выступил в Давосе. Во время своей речи глава государства затронул тему западных санкций против России.
Читайте также Два дня назад мы доказали, что можем сбивать ценные российские самолеты, – Зеленский
Что не так с антироссийскими санкциями
Украинский лидер задал вопрос, как можно быть удовлетворены санкциями против России или экспортным контролем, если эти ограничения не блокируют ракетное производство государства-террориста. Зеленский напомнил, что в каждой российской ракете есть немало критически важных компонентов из западных стран. Президент отметил, что для всех, кто занимается соблюдением санкций на 100%, приближение мира станет наградой.
Это очевидная слабость Запада в том, что российская атомная промышленность до сих пор не под санкциями. Несмотря на то, что Путин является единственным террористом в мире, захватившим АЭС в заложники,
– подчеркнул Зеленский.
Он призвал партнеров в этом году принять сильное решение о направлении замороженных российских активов в защиту и восстановление Украины.
Украинский лидер заявил, что Владимир Путин больше всего любит деньги. По его мнению, чем больше миллиардов потеряет этот диктатор вместе со своими олигархами, друзьями и сообщниками, тем выше будет вероятность, что президент России пожалеет о начавшейся войне против Украины.
Зеленский провел ряд встреч в Давосе
- В этот вторник президент Украины переговорил вживую с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили российско-украинскую войну, предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне, усиление нашей ПВО и гарантии безопасности.
- Также Зеленский в этот день встретился государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Президент назвал этот разговор содержательным и поблагодарил американский народ за поддержку Украины.