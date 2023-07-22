Зависит от США: Зеленский назвал оружие, необходимое ВСУ на фронте

Россия сохраняет преимущество на поле боя благодаря количеству вооружения, а также более современным самолетам, чем у Украины. Украина хочет восстановить паритет, чтобы на поле боя главным преимуществом наших воинов была не только мотивация.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Отвечая на вопрос, есть ли у Украины возможность пополнять запасы дронов, глава государства сказал, что "Украина не решила некоторые вопросы относительно соответствующих дефицитных и критических видов оружия".

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Украине нужно дальнобойное оружие и самолеты

Президент обратил внимание на дальнобойное оружие и артиллерию, которое нужно украинским военным.

Не хочется, когда на поле боя против России за свою землю главное наше преимущество – наша мотивация. Все же хотелось бы, чтобы мы были в артиллерии как минимум одинаковые, а желательно, чтобы были лучше,

– сказал он.

Зеленский подчеркнул, что западное оружие лучше российского. Однако он отметил, что у Украины меньше оружия, чем у России. Поэтому президент сказал, что нужно, чтобы в Украине по крайней мере был баланс в дальнобойности.

"Этого нам действительно не хватает", – добавил Зеленский.

Россия преобладает над Украиной в воздухе



Президент напомнил, что Украина давно поднимает тему необходимости дальнобойного оружия. Он выразил надежду, что США решат этот вопрос.

Мы будем верить, надеяться и благодарить, если США решат этот вопрос. И сегодня это факт, что это зависит от лидера оборонной помощи – от США,

– сказал Зеленский.

Кроме того, глава государства обратит внимание, что Россия преобладает над Украиной в воздухе. По его словам, Украине не хватает самолетов, подчеркнув, что речь идет как о качестве, так и о количестве.

Зеленский добавил, что Украина благодарна за то, что мир разблокировал вопрос тренировки украинских пилотов, которая начнется в августе.

"Но очень важно, чтобы кроме тренировки была сегодня уже уверенность, что мы получим эти самолеты в соответствующем количестве", – резюмировал он.

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