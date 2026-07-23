Зеленский назвал основные задачи Драпатого и Хмары на новых должностях

Президент Украины недавно произвел кадровые изменения в высшем военном руководстве. Так, Михаил Драпатый стал главнокомандующим ВСУ, а Евгений Хмара – исполняющим обязанности министра обороны.

Во время пресс-конференции президент рассказал об обязанностях новых руководителей. Об этом сообщили в "РБК-Украина".

Что известно о задачах Облака и Драпатого?

Зеленский заявил, что новые должностные лица должны решить ряд задач. В первую очередь он назвал:

закрытие воздушного пространства;

вопрос ТЦК;

вопрос "нормальной мобилизации".

Хмаре и Драпатому предстоит выполнить эту главную задачу на сегодняшний день. Задача та же, что и у Федорова и Сырского,

– подытожил президент.

Напомним, что Евгений Драпатый заменил на должности Александра Сырского. В свою очередь Евгений Хмара – Михаила Федорова.

Что известно о новых назначениях?

В среду, 22 июля, временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара провел первую встречу с новым главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым. Генералы обсудили вопросы сотрудничества, а также дальнейшее нанесение ударов и оказание технологического давления на Россию.

В тот же день президент Украины рассказал о задачах исполняющего обязанности министра обороны Украины. По его словам, Евгений Хмара будет заниматься решением вопросов, касающихся поставок для дипстрайков и мидлстрайков.