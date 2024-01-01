Путин чувствует слабость, как животное, потому что он и есть животное, – Зеленский

Владимир Зеленский дал интервью западным журналистам. Президент сравнил Владимира Путина с животным и объяснил, почему важно поддерживать Украину в ее противостоянии российской агрессии.

Владимир Зеленский в очередной раз призвал Запад поддерживать Украину. Глава государства объяснил западной аудитории возможные последствия.

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Что сказал Зеленский

Украинский лидер объяснил, что в случае гипотетического проигрыша Украины Владимир Путин приблизит боевые действия к западным странам.

Путин чувствует слабость как животное, потому что он и есть животное. Он ощущает кровь, ощущает свою силу. И он вас съест на обед со всем вашим ЕС, НАТО, свободой и демократией,

– добавил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что посредством поддержки Украины Европа защищает себя от агрессии со стороны России.

Давая нам деньги или оружие, вы поддерживаете себя. Вы спасаете своих детей, а не наших. Если России разрешат забирать украинских детей, то они (россияне – 24 Канал) заберут других детей. Если Россия нарушит права украинцев – она нарушит права в мире. Если Украина проиграет, то Путин приблизит свои войны к Западу,

– предупредил он.

Также Зеленский высказался по поводу переговоров со страной-агрессорой. Он заявил, что не видит никаких фундаментальных шагов вперед к миру со стороны России. Вместо этого глава государства и другие украинцы ощущают шквал воздушных российских атак на наши города.

По его словам, Россия может посылать сигналы о якобы желании заморозить войну только из-за недостаточного количества ракет, боеприпасов или подготовленных войск. Оккупантам просто нужна пауза для восстановления сил, после чего они продолжат агрессию против Украины.

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