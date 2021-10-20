Зеленский назвал США главным партнером Украины в вопросе безопасности
Источник:"Дом"
Владимир Зеленский 19 октября встретился с министром обороны США Ллойдом Остином в Киеве. Президент Украины назвал Штаты главным партнером страны в вопросе безопасности.
Зеленский поблагодарил Штаты за деньги, которые Украине предоставили в качестве помощи. Об этом Президент Украины заявил во время встречи с главой Пентагона.
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Зеленский назвал США партнером Украины №1
Владимир Зеленский поблагодарил Ллойда Остина и просил передать слова благодарности Джо Байдену. В частности – за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Прежде всего, хотел бы поблагодарить вас и еще раз лично президента Байдена. Ведь мы получили военную помощь на 60 миллионов долларов, о которой во время моего визита говорил президент. Наша армия благодарна США,
– сказал Зеленский.
Президент также добавил:"еще раз повторю – Соединенные Штаты сегодня для Украины в этот опасный момент конфликта на Востоке являются партнером безопасности №1".
Владимир Зеленский назвал Штаты партнером безопасности №1: смотрите видео
Визит министра обороны США в Украину: что известно
- Глава Пентагона Ллойд Остин приехал в Украину в рамках официального визита в Европу. Перед этим он был в Грузии, а дальше отправится в Румынию.
- Остин встретился с министром обороны Украины Андреем Тараном. Министр обороны США заверил, что Вашингтон продолжает поддерживать Киев и осуждает действия России, которая начала войну на Донбассе.
- Во время совместного с Андреем Тараном брифинга в Киеве глава американского Пентагона сказал, что США осуждают оккупацию Крыма и призывают Россию прекратить войну на Востоке Украины и дестабилизацию на Черном море.