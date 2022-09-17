Зеленский назвал страны, от которых Киев хотел бы получить больше помощи

Владимир Зеленский заявил, что есть страны, которые своей помощью могли бы ускорить победу Украины в войне. Однако они, к сожалению, остаются в стороне.

Зеленский, выступающий онлайн на сессии Генассамблеи ООН, дал интервью Reuters. В частности, президент назвал страны, от которых официальный Киев хотел бы получить больше помощи.

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Мы хотели бы большей помощи от Турции, от Южной Кореи, от Арабского мира, от Азии. Мы понимаем, как бы они могли ускорить победу. Мы ясно это понимаем. Но, к сожалению, у нас нет этой помощи. Многие государства стоят в стороне от этого процесса,

– заявил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что некоторые страны хотят продолжать балансировать между Украиной и россией. Иногда эти государства выбирают сторону Украины. Однако недостаточно делать это только путем политических заявлений.

Каждый день – это люди

Зеленский заметил, что заявления остались в прошлом. Сейчас Украина – воюет. Это означает, что Украина – государство прагматичное. Теперь говорится о прагматических шагах. Украине нужно быстрее воевать, чтобы ускорить победу. Потому что каждый день – это люди.

"Мы не можем просто "бла-бла-бла", как нас тепло кто-то поддерживает. Нам этого мало. Политические заявления нужно было делать мощнее до полномасштабного вторжения", – заявил президент.

Он добавил, что до 24 февраля все балансировали даже словами. Никаких превентивных санкционных шагов не предприняли. Однако после полномасштабного вторжения россии в Украину кто-то перестал наконец-то балансировать. Украина благодарна за это. Пока слов не нужно, необходима конкретика.

Зеленский о зверствах россиян в Изюме

В сентябре 2022 года герои ВСУ освободили Изюм. После деоккупации Украина и мир увидели массовые захоронения людей, замученных россиянами. Зеленский рассказал, что сейчас известно о 450 жертвах. Украинский лидер отметил, что это "похоже на кровавый сериал".

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