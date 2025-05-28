Зеленский назвал три самых реалистичных площадки для переговоров с Россией

Президент Владимир Зеленский высказался относительно мирных переговоров. Глава государства рассказал, где может состояться следующая встреча с российской стороной.

По его словам, площадкой для переговоров может стать Турция, Ватикан или Швейцария. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского во время разговора с журналистами.

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Что сказал Зеленский о переговорах

Украинский президент говорит, что уже выполнена подготовительная работа по Ватикану и Швейцарии. Он добавляет, что Ватикан как место для проведения мирных переговоров поддерживают все, кроме россиян.

По словам Зеленского, Швейцария также очень хочет стать площадкой для переговоров. Украина поддерживает и этот вариант. Кроме этого, свои площадки предлагают Африка и Мальта. Однако пока российская сторона не дает по этому поводу никакого ответа. Сейчас она высказалась только о Беларуси.

Беларусь для нас сегодня является страной, из которой полетели ракеты, и соответственно она является союзником страны, которая на нас напала. И войска заходили из Беларуси. Это просто невозможно в отношении Беларуси,

– объясняет Зеленский.

Он добавляет, что такие действия России являются несерьезными. А также отмечает, что самыми реалистичными площадками для переговоров являются Турция, Ватикан и Швейцария, ведь они "абсолютно понятны".

Зеленский отмечает, что Украина готова к любому формату и считает, что лучше двигаться вперед, чем постоянно смотреть назад.