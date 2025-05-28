За його словами, майданчиком для переговорів може стати Туреччина, Ватикан або Швейцарія. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Зеленського під час розмови з журналістами.

Дивіться також Те саме робив і Байден: Трамп вірив, що Путін зробить йому послугу

Що сказав Зеленський про переговори

Український президент каже, що вже виконана підготовча робота щодо Ватикану та Швейцарії. Він додає, що Ватикан як місце для проведення мирних переговорів підтримують усі, окрім росіян.

За словами Зеленського, Швейцарія також дуже хоче стати майданчиком для переговорів. Україна підтримує й цей варіант. Окрім цього, свої майданчики пропонують Африка та Мальта. Проте наразі російська сторона не дає щодо цього жодної відповіді. Наразі вона висловилася лише про Білорусь.

Білорусь для нас на сьогодні є країною, з якої полетіли ракети, і відповідно вона є союзником країни, яка на нас напала. І війська заходили з Білорусі. Це просто неможливо щодо Білорусі,

– пояснює Зеленський.

Він додає, що такі дії Росії є несерйозними. А також зазначає, що найреалістичнішими майданчиками для переговорів є Туреччина, Ватикан та Швейцарія, адже вони "абсолютно зрозумілі".

Зеленський наголошує, що Україна готова до будь-якого формату та вважає, що краще рухатися вперед, ніж постійно дивитися назад.