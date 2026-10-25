Почти 4000 целей в неделю: Зеленский призвал США разблокировать поставки ракет Patriot
За неделю Россия выпустила по Украине около 1600 КАБов, 48 ракет и 2300 дронов. Владимир Зеленский призвал США срочно разблокировать поставки ракет для систем Patriot.
Об этом глава государства сообщил в своем телеграмм-канале.
Как Зеленский обратился к США?
Президент подчеркнул, что от российских обстрелов каждый день в Украине гибнут люди.
В частности, за последние сутки о жертвах и раненых сообщали на Днепровщине, Винницкой области, Харьковщине.
Политик отметил, что именно жестокими атаками Россия продолжает реагировать на дипломатию и деизоляцию.
Он подчеркнул, что параллельно с переговорным треком не должна угасать помощь Украине.
Нужно разблокировать уже согласованные европейцами поставки перехватчиков в Patriot. Следует дальше поддерживать украинскую боевую авиацию для защиты от реактивных "Шахедов",
– заявил Зеленский.
Президент добавил, что каждый такой оборонный пакет, особенно перед зимой, помогает сохранять жизнь.
Что этому предшествовало?
Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что США не согласовывают поставки в Украину ракет Patriot, уже оплаченных европейскими союзниками.
У Дональда Трампа опровергли умышленную задержку поставок. Там объяснили, что, мол, ракеты Patriot пользуются большим спросом. США вынуждены учитывать свои потребности и обязательства перед другими партнерами.