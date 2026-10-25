Почти 4000 целей в неделю: Зеленский призвал США разблокировать поставки ракет Patriot

За неделю Россия выпустила по Украине около 1600 КАБов, 48 ракет и 2300 дронов. Владимир Зеленский призвал США срочно разблокировать поставки ракет для систем Patriot.

Об этом глава государства сообщил в своем телеграмм-канале.

Как Зеленский обратился к США?

Президент подчеркнул, что от российских обстрелов каждый день в Украине гибнут люди.

В частности, за последние сутки о жертвах и раненых сообщали на Днепровщине, Винницкой области, Харьковщине.

Политик отметил, что именно жестокими атаками Россия продолжает реагировать на дипломатию и деизоляцию.

Он подчеркнул, что параллельно с переговорным треком не должна угасать помощь Украине.

Нужно разблокировать уже согласованные европейцами поставки перехватчиков в Patriot. Следует дальше поддерживать украинскую боевую авиацию для защиты от реактивных "Шахедов",

– заявил Зеленский.

Президент добавил, что каждый такой оборонный пакет, особенно перед зимой, помогает сохранять жизнь.

Что этому предшествовало?

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что США не согласовывают поставки в Украину ракет Patriot, уже оплаченных европейскими союзниками.

У Дональда Трампа опровергли умышленную задержку поставок. Там объяснили, что, мол, ракеты Patriot пользуются большим спросом. США вынуждены учитывать свои потребности и обязательства перед другими партнерами.