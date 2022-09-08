Тысячи спасены от голода, – Зеленский о лжи россиян по экспорту зерна "только в Европу"

Владимир Зеленский ответил на очередную ложь россии о том, что Украина якобы экспортировала зерно только в Европу. Президент рассказал, сколько людей удалось спасти от голода.

Соответствующую информацию Владимир Зеленский сказал во время вечернего обращения 7 сентября. В частности, президент назвал реальное количество экспортируемого зерна.

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Украинское зерно экспортировали на три континента

Владимир Зеленский рассказал, что в рамках реализации зерновой экспортной инициативы украинское продовольствие было экспортировано на три континента: в Африку, Азию и Европу.

Президент описал подробно:

54 судна уже отправлены в Азию;

16 судов – в Африку;

32 судна – в Европу, и часть этого объема направляется затем в азиатские и африканские страны.

Президент раскритиковал заявление кремля и рассказал о спасенных от голода

Сегодня (говорится о 7 сентября – 24 канале) в россии прозвучало очередное откровенно лживое заявление, что якобы абсолютное большинство украинского зерна экспортируется именно в европейские страны. Что ж, правдивые слова уже давно в россии на официальном уровне не звучат, и это никого не удивляет.

– сказал Зеленский.

Президент добавил, что до конца этого месяца из наших морских портов может быть экспортировано:

не менее 3 миллиона тонн агропродукции;

из них значительная часть – для самых бедных и нуждающихся стран.

"В частности, доставлен первый груз в Эфиопию. Маршрут был непрост: сначала морем, потом грузовиками. Но сотни тысяч эфиопов реально спасены от голода", – объяснил президент.

Добавил, что миру нужно спасать страны на разных континентах от хаоса, нужно спасать людей от голода. Владимир Зеленский объяснил, что:

в отличие от россии мы не делаем расистского разделения мира на тех, кто заслуживает безопасности, и кто якобы не заслуживает, на тех, кто заслуживает жить без голода, и на тех, кто якобы не заслуживает;

мы поддерживаем всех людей, все страны: и те, которые нам помогают, и те, кто пока воздерживается от помощи, и те, которые более стабильны, и те, которые менее стабильны;

Украина была, есть и будет гарантом мировой продовольственной безопасности.

2/3 зерна, которое Украина отправила, направлены в страны Африки, Азии и Ближнего Востока

Буквально сейчас очередной корабль с украинским зерном добрался до берегов Африки возле Судана. В общей сложности 2/3 отправленных кораблей направлены в Азию, Африку и Ближний Восток. Восстановление украинского продовольственного экспорта через "зерновой коридор" положительно повлияло на снижение цен на рынке продовольствия,

– объяснил Дмитрий Кулеба.

Глава министерства иностранных дел добавил, что:

"снижение цен важно для смягчения последствий продовольственного кризиса, особенно для самых уязвимых стран;

в августе произошли первые отгрузки из украинских портов, цены на пшеницу снизились по меньшей мере на 5% и это реальные факты, а выдумки россиян о направлении зерна только в Европу просто не соответствуют действительности".

Министр отметил, что с начала работы "коридора" корабли с украинским зерном отбыли в порты Египта, Йемена, Израиля, Ирана, Индии, Китая, Республики Корея, Ливии, Сомали, Судана, Джибути, Турции и стран ЕС.

Дмитрий Кулеба также призвал страны-реципиенты украинской сельскохозяйственной продукции потребовать от россии не препятствовать функционированию "зернового коридора" и продолжить его действие.

Вкратце о зерновом соглашении

22 июля в Стамбуле по предложению Организации Объединенных Наций, Турция и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и пищевых продуктов из украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

Буквально на следующий день 23 июля россия ударила по Одесскому порту, где находилось зерно.

7 сентября путин цинично заявил, что якобы практически все зерно из Украины направлено не в самые бедные развивающиеся страны, а в страны ЕС. Глава Кремля цинично сказал, мол, возможно, стоит ограничить вывоз зерна из Украины.

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