Эскалация возможна в любой момент до конца сентября, – Зеленский о нападении России

Россия притишила свое военное присутствие у границ с Украиной, однако говорить про деэскалацию ситуации рано. Владимир Зеленский отметил, что наступление России является вполне вероятным до конца сентября.

Угрозу несут российские учения "Запад – 2021". Об этом Владимир Зеленский рассказал немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Кстати Германия и Франция боятся называть Россию стороной конфликта, – Зеленский

Вероятная дата нападения

С территории Крыма со времени объявления "конца внезапных учений" ушли примерно 3, 5 тысячи военных, отметил президент. Впрочем, все остальные остаются на месте – вся техника на 90% на месте. Отдельной угрозой являются масштабные военные учения оккупантов, которые они будут проводить в конце сентября.

Поэтому мое видение, что эскалация возможна в любой момент до конца сентября, скажем, точно до 12 – 16 сентября. Мы знаем, что будут учения "Запад-2021", считаю, что до этого периода ситуация очень опасная,

– рассказал Зеленский.

Сколько военных "подогнала" Россия

Зеленский рассказал: властям известно о том, сколько военных Россия "стянула" в момент эскалации и сколько войска ожидали "подкрепления" на оккупированных территориях.

Сколько военных было возле Украины и на оккупированных территориях:

30 – 35 тысяч боевиков на Донбассе;

около 3 тысяч кадровых российских офицеров в оккупированном Донбассе;

от 50 до 80 тысяч военных вдоль границ Украины и России;

в Крыму около 33 – 35 тысяч.

Зеленский рассказывает: эскалация снизилась, когда Европа и США начали давить на Россию. Международное совместное осуждение смогло снизить градус напряжения.

Что еще Зеленский рассказал о войне на востоке