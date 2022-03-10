Зеленский о переговорах с Россией: Надо увидеть результат, пока его не вижу

Украина всегда предлагала России переговоры. Киев всегда предлагал Кремлю мир.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Die Zeit. По его словам, мир – это то что интересует Украину больше всего, сообщает 24 канал.

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"Пока не вижу результата"

Зеленский подчеркнул, что пока не может воспринимать переговоры с россиянами, ведь нет никаких результатов.

Но чтобы воспринимать всерьез любые переговоры – нужно увидеть результат. Я пока не вижу,

– подчеркнул он.

Переговоры Украины и России: что уже произошло

На территории Беларуси прошли три раунда таких двусторонних переговоров. О прекращении огня Киеву и Москве так и не удалось договориться. Вместо этого, казалось бы, достигли консенсуса относительно гуманитарных коридоров. Однако русская орда постоянно это срывает. В частности, Мариуполь – на грани катастрофы. Правда, из других городов Украине с боями удалось эвакуировать своих граждан.

Кроме того, 10 марта в турецкой Анталии состоялись переговоры между министрами иностранных дел стран – Дмитрием Кулебой и Сергеем Лавровым. По словам главы украинского МИД, он приехал говорить, а Лавров – слушать. Кроме того, россиянин гнул свою линию.

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