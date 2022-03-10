Про це заявив український президент Володимир Зеленський у великому інтерв'ю німецькому виданню Die Zeit. За його словами, мир – це те, що цікавить Україну найбільше, повідомляє 24 канал.

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"Поки не бачу результату"

Зеленський підкреслив, що поки не може сприймати перемовини з росіянами, адже наразі немає жодних результатів.

Але щоб сприймати серйозно будь-які переговори – треба побачити результат. Я поки не бачу,

– наголосив він.

Перемовини України та Росії: що вже відбулося

На території Білорусі пройшли три раунди таких двосторонніх перемовин. Щодо припинення вогню Києву та Москві так і не вдалося домовитися. Натомість здавалося б, досягли консенсусу щодо гуманітарних коридорів. Однак російська орда постійно це зриває. Зокрема, Маріуполь – на межі катастрофи. Щоправда, з кількох інших міст Україні з боями вдалося евакуювати своїх громадян.

Крім того, 10 березня в турецькій Анталії відбулися перемовини між міністрами закордонних справ країн – Дмитром Кулебою та Сергієм Лавровим. За словами очільника українського МЗС, він приїхав говорити, а Лавров – слухати. Крім того, росіянин гнув свою лінію.

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