Пас на стороне власти, – военный о словах Зеленского о "расслабленности" некоторых городов

Президент Украины Владимир Зеленский в одном из своих обращений сказал о "расслабленности" некоторых городов. Однако в этом вопросе пас точно на стороне власти.

Об этом 24 Каналу рассказал боец ВСУ и политтехнолог Петр Охотин. Между тем, в Киеве 3 февраля состоялся саммит Украина – ЕС, где были плохие новости для России и поддержка формулы мира.

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В медиапространстве пытаются создать разлом между тылом и передовой

Охотин отметил, что в медиапространстве сейчас часто появляются попытки совершить разлом между людьми, которые бывают на передовой и тыловых частях. Это не так, потому что каждый работает по своему боевому распоряжению и приказ есть приказ, армия – это не та ситуация, когда ты захотел, перешел в другую часть и все.

Поэтому нужно с уважением относиться ко всем бойцам. Как и обеспечивающих материально-техническое обеспечение, и отбывающих срочную службу, и непосредственно участвующих в боях. Относительно гражданского населения я, к сожалению, не могу сказать, потому что нет такой выборки,

– заметил боец ВСУ.

Он добавил, что здесь наверняка вопрос от того, какие сигналы подают центральные и местные власти, и здесь уж точно пас на их стороне.

Советы гражданским

По словам политтехнолога, сейчас в любом городе есть группы, обучающие тактической медицине, банальной тактике после передвижения во время ведения боевых действий, даже если это не боевое оружие, а габаритные макеты оружия. Надо тренироваться.

"Тренуйтесь, потому что лучше быть подготовленным и встретить врага "шаром в лоб". Простите, за такой образ из прошлого", - подчеркнул Охотин.

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Не нужно иметь ложных ожиданий

Как он отметил, есть еще вопросы психологической подготовки. Во-первых, не иметь ложных ожиданий, что быстрее закончится. Если поскорее закончится, то будет хорошо. Однако следует настраивать свой моральный ресурс к тому, что эта война может быть затяжной и никто сейчас четких прогнозов не понимает.

Российское информполе вычищено, поэтому многие сигналы, которые происходят там, мы просто можем не видеть. Они нагнетают ту картинку, которая им интересна. Напомню вам распад Совецкого союза. Он также был неожиданным, и все вспоминают слова Буша, что есть угроза распада СССР,

– подчеркнул боец ВСУ.

Он продолжил, что Союз распался, и многие народы от этого выиграли. К тому же, насколько видно в информации от россиян, являющихся заграницей, у них есть мысли о том, что что-то идет не так. Проходят разные форумы, где поднимают вопросы уничтожения путинского режима и демократизации России.

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