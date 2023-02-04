Про це 24 Каналу розповів боєць ЗСУ та політтехнолог Петро Охотін. Тим часом у Києві 3 лютого відбувся саміт Україна – ЄС, де були погані новини для Росії й підтримка формули миру.

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У медіапросторі намагаються створити розлом між тилом і передовою

Охотін зазначив, що у медіапросторі зараз часто з'являються спроби зробити розлам між людьми, які бувають на передовій і тиловими частинами. Це не так, бо кожен працює по-своєму бойовому розпорядженню й наказ є наказ, армія – це не та ситуація, коли ти захотів, перейшов в іншу частину й усе.

Тому потрібно з повагою ставитись до всіх бійців. Як і тих, що забезпечують матеріально-технічне забезпечення, і тих, що відбувають строкову службу, і тих, що безпосередньо беруть участь у боях. Щодо цивільного населення я, на жаль, не можу сказати, бо не маю такої вибірки,

– зауважив боєць ЗСУ.

Він додав, що тут напевне питання від того, які сигнали подає центральна і місцева влада, й тут уже точно пас на їхній стороні.

Поради цивільним

За словами політтехнолога, зараз у будь-якому місті є групи, які навчають тактичній медицині, банальній тактиці по тому, як пересуватися під час ведення бойових дій, навіть якщо це не бойова зброя, а габаритні макети зброї. Треба тренуватись.

"Тренуйтесь, тому що краще бути підготовленим і зустріти ворога "кулею в лоб". Перепрошую, за такий образ із минулого", – наголосив Охотін.

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Не треба мати хибних очікувань

Як він зазначив, є ще питання психологічної підготовки. По-перше, не мати хибних очікувань, що все швидше закінчиться. Якщо швидше закінчиться, то буде добре. Однак слід налаштовувати свій моральний ресурс до того, що ця війна може бути затяжною, і ніхто зараз чітких прогнозів не розуміє.

Російське інформполе є вичищеним, тому багато сигналів, які відбуваються там, ми просто можемо не бачити. Вони нагнітають ту картинку, яка їм цікава. Нагадаю вам розпад Радянського союзу. Він також був неочікуваним, і всі згадують слова Буша, що є загроза розпаду СРСР,

– підкреслив боєць ЗСУ.

Він продовжив, що Союз розпався, й багато народів від цього виграли. До того ж наскільки видно в інформації від росіян, що є закордоном, у них є думки про те, що щось іде не так. Відбуваються різні форуми, де піднімають питання знищення путінського режиму й демократизації Росії.

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