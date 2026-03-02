"Хороший сигнал" для Путина: Зеленский прокомментировал события в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг Ирана, назвав ее "хорошим сигналом" для российского лидера Владимира Путина. По его словам, события демонстрируют слабость авторитарных союзов.

Об этом Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Что сказал Зеленский о Путине и Иране?

По словам главы государства, Россия уже продемонстрировала ненадежность как союзник в Сирии, когда не смогла эффективно поддержать режим Башара Асада. Подобную слабость, по его мнению, Москва проявляет и сейчас, во время операции США в Иране.

А то, что происходит в Иране, это хороший сигнал, чтобы Путин посмотрел, чем заканчивается диктатура,

– подчеркнул Зеленский.

Зеленский также отметил, что все вооруженные формирования, которые были в России, находятся в Украине, поэтому Кремль никак не может поддержать Иран.

О чем еще Зеленский рассказал во время общения с журналистами?