"Хороший сигнал" для Путина: Зеленский прокомментировал события в Иране
- Владимир Зеленский считает события в Иране "хорошим сигналом" для Владимира Путина, показывающим слабость авторитарных союзов.
- Зеленский подчеркнул, что Россия не может поддержать Иран, поскольку все ее вооруженные силы сосредоточены в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг Ирана, назвав ее "хорошим сигналом" для российского лидера Владимира Путина. По его словам, события демонстрируют слабость авторитарных союзов.
Об этом Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Что сказал Зеленский о Путине и Иране?
По словам главы государства, Россия уже продемонстрировала ненадежность как союзник в Сирии, когда не смогла эффективно поддержать режим Башара Асада. Подобную слабость, по его мнению, Москва проявляет и сейчас, во время операции США в Иране.
А то, что происходит в Иране, это хороший сигнал, чтобы Путин посмотрел, чем заканчивается диктатура,
– подчеркнул Зеленский.
Зеленский также отметил, что все вооруженные формирования, которые были в России, находятся в Украине, поэтому Кремль никак не может поддержать Иран.
О чем еще Зеленский рассказал во время общения с журналистами?
Глава государства заявил, что переговоры Украины, США и России, запланированные в Абу-Даби, могут не состояться из-за эскалации на Ближнем Востоке, но они не отменены. Украина рассматривает альтернативные площадки для переговоров, такие как Турция или Швейцария, и ждет ответа от партнеров.
Зеленский также заявил, что россияне выбрали новую цель для масштабных атак по Украине. По словам главы государства, теперь целью оккупантов станут объекты водоснабжения в нашей стране.
Президент Украины также прокомментировал вопрос о возможном влиянии ситуации вокруг Ирана и на Ближнем Востоке на инициативу PURL по закупке оружия в США. Он отметил, что в настоящее время поставки вооружения для Украины в рамках программы PURL продолжаются в штатном режиме и без изменений.