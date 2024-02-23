"Путин пересек все красные линии": Зеленский объяснил, когда может закончиться война в Украине

Владимир Зеленский прокомментировал перспективы в войне с Россией. Президент убежден, что война закончится только тогда, когда весь мир осознает, что Путин является угрозой для его существования.

Кремлевский диктатор своими действиями уже множество раз доказал, что крупнейшее по территории государство возглавляет неадекватный человек. Зеленский также отметил, что сейчас мировые лидеры боятся кардинальных изменений в России.

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Мир боится, что Путин потеряет власть

Сейчас мир со страхом воспринимает возможность изменений в России и вероятность потери Путиным власти. Однако Зеленский заявил, что война может завершиться только тогда, когда к мировому сообществу придет осознание, что российский диктатор является серьезной угрозой для существования всего мира.

Мир не готов к тому, что Путин может потерять свою власть. Мир боится перемен в Российской Федерации. И Соединенные Штаты, и европейские страны, и Глобальный Юг могут выбирать. Путин пересек все "красные линии". Он неадекватный человек, он является угрозой для всего мира, поскольку он попытается уничтожить НАТО. И когда мир это поймет, тогда все – в этот момент война закончится,

– подчеркнул Зеленский.

Зеленский пригласил Байдена и Трампа в Украину

Владимир Зеленский пригласил президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и лидера республиканской партии Дональда Трампа посетить Украину. Глава государства объяснил, что это может помочь политикам осознать, кто начал эту войну

Зеленский отметил, что он рад видеть всех кандидатов и людей, которые принимают решения или могут их поддержать, чтобы они могли понять, что означает война в Украине.

Президент высказался о ситуации на фронте