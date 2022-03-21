Зеленский обещает, что любые компромиссы с Россией возможны только после референдума

Компромиссы на переговорах между Украиной и Россией будут решать украинский народ на референдуме. Это касается вопросов гарантий безопасности и временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью. Он отметил, что в вопросах гарантии безопасности речь идет о конституционных изменениях и изменениях украинского законодательства.

Читайте также Украина не может выполнить ультиматум России, для этого надо нас всех уничтожить, – Зеленский

Нас не принимают в НАТО, потому что боятся Россию. Нам нужно успокоиться, сказать, "окей, другие гарантии безопасности". Есть страны НАТО, которые хотят быть гарантами безопасности, которые, к сожалению, не могут нам предоставить стопроцентное членство в Альянсе, но готовы делать все то, что должен был бы делать Альянс, будь мы членами Альянса. И я считаю, что это нормальный компромисс,

– сказал Зеленский.

По его словам, он объясняет всем переговорным группам, что такие изменения могут произойти только после референдума.

"Народ должен будет сказать и дать ответ на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут – это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией. Поэтому в любом случае я готов пойти на все, если мое это шествие будет с нашим народом" – подчеркнул президент.

Что известно о ходе переговоров с Россией