Зеленский объяснил, чего не хватает для производства Patriot в Украине

Владимир Зеленский заявил, что вопрос о производстве ракет для ЗРК Patriot он решает с Дональдом Трампом на политическом уровне. Технические вопросы должны быть подняты позднее украинской и американской делегациями.

Об этом заявил президент Украины во время беседы с журналистами.

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Что сказал Зеленский о производстве ракет для Patriot в Украине?

Владимир Зеленский отметил, что в ближайшие дни Украина получит пакет от Соединенных Штатов Америки, в частности с ракетами для ЗРК Patriot. Кроме того, у президента были отдельные договоренности с европейскими лидерами.

"Там пока нет конкретных дат, но будут дополнительные PAC-3", – заверил глава государства.

Что касается производства ракет для Patriot в Украине и того, решен ли этот вопрос окончательно, то Зеленский отметил, что он и президент Дональд Трамп пришли к положительному решению в политической плоскости.

Теперь очень важно, чтобы наши технические группы, все наши представители различных министерств, представители исполнительной власти, чтобы они сейчас без промедления начали над этим работать. Чтобы мы получили лицензии очень быстро, как можно скорее, и начали производство в Украине,

– подытожил украинский лидер.

Напомним, ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что производство ракет PAC-3 в Украине может начаться уже через несколько недель. При этом глава польского Минобороны подчеркнул, что Варшава готова немедленно обеспечить техническое обслуживание и продолжить производство этого вооружения.