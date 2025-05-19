Зеленский объяснил, что имел в виду Путин, когда говорил о меморандуме между Киевом и Москвой

Владимир Путин предложил Украине меморандум, который может привести к окончанию войны. Его российский президент, вероятно, обсудил во время телефонного разговора с Дональдом Трампом.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского 19 мая.

Смотрите также Пресс-конференция Зеленского: главные заявления после разговора Трампа с Путиным

Двухсторонний договор между Украиной и Россией: возможно ли это

Владимир Зеленский на встрече с журналистами рассказал, что если Украина получит предложенный Россией меморандум или предложения, то сможет сформировать свое видение этого вопроса.

В двустороннем формате может быть соответствующий меморандум, который может привести к карте, ведущей к окончанию войны, то есть к договору. Меморандума, который будет поддержан всеми или обеими странами, в котором есть и прекращение огня,

– сказал президент Украины.

Зеленский считает, что такой меморандум, если он будет, опубликуют, поэтому всем будет известно его содержание. Тогда же Киев будет понимать намерения Кремля и будет формировать предложения, которые видит Украина.

Напомним, президент Украины выступил перед журналистами на фоне разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Их общение по телефону длилось около двух часов.

Разговор лидеров США и России был конструктивным. Президенты также обсудили отношения между обеими странами и их нормализацию. Также поднимался вопрос обмена заключенными по формуле 9 на 9.

Известно также, что Путин и Трамп договорились продолжить диалог по всем вопросам, в том числе и по Украине.