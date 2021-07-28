Военные должны эффективно выполнять задачи, – Зеленский объяснил изменения в руководстве ВСУ
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский заявил, что в мире происходит стремительная трансформация сил, а также средств для ведения войны. Именно поэтому военные должны быть готовы выполнять задачи в любых условиях.
По словам украинского лидера, основой для успешного функционирования сферы обороны является эффективное взаимодействие между командирами и руководителями всех уровней.
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Наши военные должны быть готовы к максимально эффективному выполнению задач в любых условиях,
– подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что после ряда изменений ожидает более системной работы. Каждый военный должен понимать перспективы развития ВСУ.
Изменения в ВСУ: последние новости
Зеленский принял решение о смене:
- начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины – Сергея Корнийчука;
- командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ – Евгения Мойсюка;
- командующего Операции объединенных сил – Владимира Кравченко.
Начальником Генерального штаба ВСУ назначили Сергея Шаптала. Командующим Объединенных сил –Александра Павлюка.Обратите внимание! Новым главнокомандующим ВСУ 27 июля стал Валерий Залужный. На этом посту он сменил Руслана Хомчака.