6 октября президент Зеленский провел энергетическую Ставку. Глава государства объяснил, как союзники могут помочь Украине пережить зиму.

По словам президента, Украина ведет переговоры с партнерами по энергетической и газовой поддержке. Готовность помочь уже выразили Нидерланды и Норвегия, передает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение.

Как союзники могут уменьшить российские обстрелы Украины?

Владимир Зеленский сообщил, что МИД Украины соберет послов государств, которые могут помочь с энергетическим вопросом.

Если соответствующие страны прикроют откровенно позорные схемы поставок в Россию критических компонентов для производства ракет и дронов, российская угроза станет значительно меньше,

– подчеркнул президент.

Он добавил, что Путин не умеет воевать без террора. По мнению Зеленского, оккупанты не имели бы ни одной ракеты и большинства дронов, а украинская энергетика не страдала, если бы Россия не могла покупать или любым другим способом завозить компоненты западного производства, компоненты и станки из Южной Кореи, Японии, Тайваня, Китая.

Глава государства выразил сожаление, что до сих пор очень много осуществляется американских и европейских поставок критических компонентов в Россию. Речь идет не о десятках, а сотнях тысяч компонентов. Это все выливается в террор Украины и угрозы другим странам.

Последние обстрелы украинской энергетики