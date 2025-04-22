Владимир Зеленский объяснил, каким должно быть безусловное прекращение огня в Украине. Глава государства подчеркнул, что пока этого не было.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время брифинга.

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Что сказал Зеленский о безусловном прекращении огня

Владимир Зеленский отметил, что прежде всего предложение о безусловном прекращении огня в Украине выдвинули Соединенные Штаты. Также эту инициативу поддержали европейские партнеры и, беспрекословно, Украина.

Украина готова идти на безусловное прекращение огня. Что в это вкладывается? Именно в этом словосочетании и есть ответ: безусловное, без каких-либо условий,

– сказал глава государства.

Президент объяснил, что прекращение огня означает, что нет никаких ударов по нашей территории, и, соответственно, нет зеркальных ответов.

В то же время Зеленский отметил, что если речь будет идти о частичном прекращении огня, то Украина также готова к зеркальным мерам.

"Если не бьем по энергетике, не бьем по энергетике в ответ. И, соответственно, если не идут удары дальнобойным оружием, Россия не использует это, и Украина не использует дальнобойное оружие", – отметил украинский лидер.

Зеленский также отметил, что безусловное прекращение огня – это тишина в небе, на море, на фронте, то есть на земле. А также повторил, что Украина готова к соответствующим шагам, о чем неоднократно говорила.

Кроме того, глава государства отметил, что полное прекращение огня зависит от желания российского диктатора Владимира Путина.

Путин продемонстрировал на Пасху, что если они хотят уменьшать удары, то они их уменьшают. Они это уменьшили, но до безусловного прекращения огня там еще очень далеко. Но мы увидели, кто является источником войны, все увидели, они захотели уменьшить, и сделали это,

– сказал Владимир Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что даже во время этого "перемирия" на многих участках фронта продолжались бои, хотя количество штурмов было уменьшено. Тогда оккупанты использовали FPV-дроны, а после этого все, что имели: КАБы, ракеты, дроны-камикадзе и тому подобное.

Относительно того, как договориться о безусловном прекращении огня, глава государства отметил, что надо, чтобы россияне выразили согласие на предложение, которое выдвинула американская сторона и с которым согласилась Украина.