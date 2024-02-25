До того времени будем терять территорию: Зеленский объяснил, когда ВСУ смогут оттеснить россиян
Украина нуждается в большем количестве оружия для того, чтобы давать отпор российским военным. Однако пока есть задержки в передаче вооружения, это делать чрезвычайно сложно.
В Украине проходит большая пресс-конференция Владимира Зеленского. В частности, президент Украины ответил на сложный вопрос о задержке оружия и как это сказывается на фронте, передает 24 Канал.
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Когда ВСУ могут оттеснить россиян
Журналист Sky News спросил, готова ли Украина терять территории, пока ожидает поступления дополнительного оружия для Вооруженных Сил Украины. Владимир Зеленский пояснил, что сейчас у россиян очень существенное преимущество в вооружении, что затрудняет продвижение украинских военных.
"Давление россиян на Харьковском направлении, возле Купянска, было сильным. Интенсивность применения артиллерии со стороны россиян была где-то 1 к 12 к концу прошлого года. Сейчас это соотношение 1 к 7. То есть уменьшение их преимущества в количестве, но, тем не менее, это преимущество существенно", – отметил Зеленский.
Президент Украины пояснил, что нужно снова приблизиться к тому соотношению сил, которое было в ходе контрнаступательной операции ВСУ.
Это соотношение 1 к 3, и тогда мы сможем оттеснить россиян. Пока не будет такого количества, мы сможем стоять, но будем терять 50 – 100 метров. Все это для нас важно, но стратегически важнее не потерять людей,
– объяснил Зеленский.
В частности, россияне недавно смогли захватить Авдеевку и пытались максимально продвигать эту тему в информационном поле. Конечно, потому что им нужно было показать хоть какую-то победу. Хотя Зеленский напомнил, что бои вокруг Авдеевки ведутся даже не с начала полномасштабной войны, а с 2014 года.
"Ответ прост: давить на партнеров относительно пакетов, которые были обсуждены, договорены и подписаны. Мне кажется, тогда шансов у россиян, по крайней мере, будет меньше", – подчеркнул президент Украины.
Как только ВСУ достигнут паритета в оружии хотя бы на одном из направлений, то покажут, на что способны. Как это было уже неоднократно.
Что еще сказал Зеленский на пресс-конференции
- Владимир Зеленский рассказал, что проводил встречи с польскими чиновниками касательно ситуации на границе. Он подчеркнул, что в Польше продолжается внутренняя борьба, однако Украина благодарна польскому народу за поддержку. В то же время президент подчеркнул, что Украина будет защищать свой бизнес.
- Президент также подчеркнул, что у Украины нет другого выбора, кроме как выиграть войну. Ведь в случае проигрыша – нашей страны просто не будет.